Saint-Pascal : Maintenant de l’eau pour les douches et les vêtements

La situation continue de s’améliorer à Saint-Pascal, éprise depuis mercredi avec un problème important d’approvisionnement en eau potable dans son réseau d’aqueduc. Les citoyens peuvent désormais utiliser l’eau pour se doucher.

« Ça fait plus de 24 h pour plusieurs », s’est exclamée la mairesse Solange Morneau, lors d’une mise au point de la situation, vendredi après-midi.

Le bris d’une pompe à l’usine de filtration d’eau de Saint-Pascal, mercredi en journée, est venu depuis compliquer l’alimentation en eau potable de tous les résidents de la ville branchés au réseau d’aqueduc. La réserve ayant diminué de façon significative, hier, l’alimentation a été complètement interrompue en mi-journée, obligeant la Ville de Saint-Pascal à ouvrir un centre de distribution d’eau potable au Centre communautaire Robert-Côté.

En fin de journée, jeudi, la Ville a tenté — avec succès — un retour graduel au sein du réseau d’une eau non potable pour l’usage des toilettes. Aujourd’hui, son réservoir de 500 000 gallons de la route Centrale ayant retrouvé sa pleine capacité pour une consommation domestique modérée et une couverture efficiente en cas d’incendie, la Ville de Saint-Pascal a annoncé aux usagers du réseau d’aqueduc qu’il était possible d’utiliser cette eau non potable pour les douches et la lessive. « Par contre, je ne me risquerais pas à laver du blanc », a précisé la mairesse, qui a rappelé que cette eau ne pouvait être bouillie pour consommation.

Le centre de distribution d’eau potable demeure donc opérationnel au moins jusqu’à dimanche. De huit litres par résidence, jeudi, les quantités d’eau potable sont aujourd’hui de douze litres par adresse, les arrivages ayant augmenté ces dernières heures. Le centre est ouvert jusqu’à 19 h aujourd’hui, ainsi que demain et dimanche de 9 h à 16 h. Solange Morneau n’a pas voulu promettre de date de retour à la normale à ses citoyens, mais elle souhaite néanmoins pouvoir faire une annonce positive à cet effet, lundi.

Signe que la situation s’améliore, les arrivages d’eau des autres municipalités afin d’alimenter le réservoir de la Ville ont cessé. L’usine de filtration est désormais en mesure de maintenir par elle-même la réserve à un niveau suffisant, bien que celle-ci ne soit pas traitée.