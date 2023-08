Tchin-tchin! Collaboration spéciale : Natalie Richard, sommelière

Natalie Richard, sommelière basée à Saint-Jean-Port-Joli, recommande à nos lecteurs ses coups de cœur en vins disponibles dans la région, en plus de répondre à vos questions. Ce mois-ci, deux bons vins à moins de 15 $. « À la vôtre! »

A.A. Badenhorst The Curator 2022

14,60$ – 12889126 – 13 % – 2,9 g/l

Adi Badenhorst est un des pionniers de la viticulture dans le Swartland en Afrique du Sud, une région où traditionnellement on élevait du bétail, et où l’on cultivait surtout du blé. En plus d’avoir instigué la préservation des vieilles vignes, Adi travaille en agriculture biologique, à l’écoute de son terroir, et avec un savoir-faire qui lui aura valu bien des éloges. The Curator fait justement référence à celui qui préserve, protège et s’occupe des vignes, dans le but de faire un bon vin. Tout en fraîcheur, dans un assemblage de chardonnay, chenin blanc et viognier, cette cuvée est un vrai délice.

Château des Tourelles Costières de Nîmes

13,45 $ — 387 035 – 14 % — 2,3 g/l

Une valeur sûre bien connue des Québécois, c’est un vin qui s’envole en général assez rapidement, mais on en trouve en bonne quantité dans les SAQ dépôt. L’assemblage provient des différents cépages de la propriété comme la syrah, le grenache, le mourvèdre et de vieux carignans, qui sont vinifiés séparément et offrent chacun leurs qualités dans une bonne concentration de fruits noirs, bien structurée et doucement épicée. Un vin polyvalent, parfait pour vos grillades estivales. Pour la petite histoire, il faut savoir que Hervé Durand, vigneron au sud du Rhône et propriétaire du domaine Mas des Tourelles — un domaine familial depuis le 18e siècle — est aussi un des propriétaires du Vignoble de l’Orpailleur dans les Cantons de l’Est. Vignoble que le visionnaire a fondé dans les années 1980, avec son ami Charles-Henri de Coussergues et leurs partenaires, Pierre Rodrigue et Frank Furtado.

Question des lecteurs

Quelle est la température idéale de service pour les vins rouges, blancs, les vins effervescents et le rosé?

On sert toujours nos rouges un peu trop chauds, et nos blancs souvent trop froids. La température de service est importante pour mettre en valeur les qualités d’un vin. Trop chaud, les tannins, l’alcool ou l’acidité prennent le dessus, et trop froid, on manque toutes les subtilités des arômes et des saveurs, et les tannins semblent plus fermes.

Voici les standards de température selon les types de vin :

Rouges corsés et tanniques : 18-20 °C

Rouges légers : 14-16 °C

Blancs amples et boisés : 10-12 °C

Blancs légers : 6-8 °C

Vins effervescents et rosés : 6-8 °C

Il faut garder en tête qu’un bon vin blanc mérite d’être servi moins froid, pour pouvoir en découvrir tous les arômes et en apprécier toutes les saveurs, alors qu’un bon vin rouge exprimera toutes ses qualités avec un peu plus de fraîcheur qu’à température pièce, surtout en été. On peut aussi choisir de mettre sur glace quelques minutes un rouge corsé, comme un vin de Cahors par exemple, en été lorsqu’il fait très chaud. Et de chambrer un blanc, selon nos préférences.

À votre santé!

Envoyez vos questions à notre sommelière à natalie@natalierichard.com.