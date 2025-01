Saint-Pascal mise sur la collaboration, pas sur la fusion

Une fusion municipale avec les localités avoisinantes n’est pas dans les plans de la mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau, pour réduire le fardeau fiscal de ses citoyens. « Ce n’est pas dans mon ADN », affirme-t-elle sans détour. Plutôt que d’envisager un regroupement, elle souhaite plutôt explorer des avenues de collaboration avec les municipalités voisines en leur offrant des services spécifiques, ce qui pourrait représenter des sources de revenus intéressantes pour Saint-Pascal.

« Nous avons les ressources et l’expertise nécessaires pour offrir des services à nos voisins, sans devoir fusionner. Certaines municipalités éprouvent des difficultés à recruter du personnel qualifié, notamment dans des domaines comme l’urbanisme, la trésorerie et la gestion municipale. Saint-Pascal souhaite ainsi mettre à profit son équipe et son savoir-faire pour combler ces besoins, tout en générant des revenus supplémentaires pour la ville », dit la mairesse, précisant que la gestion administrative municipale est de plus en plus complexe et nécessite des compétences spécialisées.

« Il est difficile pour de plus petites municipalités de trouver des professionnels qualifiés dans certains domaines. Nous avons la capacité d’offrir ces services, tout en permettant à nos équipes de maximiser leur expertise », explique-t-elle.

Saint-Pascal travaille sur la possibilité d’offrir aux municipalités voisines un soutien dans plusieurs secteurs clés dont le greffe municipal, pour assurer la conformité réglementaire et le suivi des dossiers administratifs, la trésorerie, pour gérer les finances et les budgets avec rigueur et professionnalisme, les loisirs, en mettant à disposition des infrastructures et en proposant une expertise en organisation d’activités communautaires, et l’urbanisme, pour accompagner les municipalités dans leur développement, et dans l’application des réglementations en vigueur.

« Ce type de collaboration permettrait de maintenir l’autonomie de chaque municipalité, tout en leur assurant un soutien professionnel adapté à leurs besoins », ajoute Mme Morneau.

Si ces collaborations venaient à se concrétiser, elles pourraient offrir un apport financier non négligeable pour Saint-Pascal tout en contribuant au développement harmonieux de la région. La ville reste toutefois prudente, et souhaite avancer progressivement dans cette démarche, en s’assurant de répondre aux attentes des municipalités intéressées.

« Cette approche est plus avantageuse qu’une fusion, qui entraînerait une perte d’identité et de proximité avec les citoyens. Nous voulons préserver notre caractère unique tout en étant solidaires de nos voisins. C’est une question d’équilibre », conclut-elle.