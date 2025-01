Groupe funéraire Caron : Six générations de passion

Dans le paysage funéraire du Bas-Saint-Laurent, le Groupe funéraire Caron se distingue par son ancrage familial profond qui perdure depuis six générations. Fondée il y a 117 ans, cette entreprise familiale a su traverser les époques en conservant ses valeurs essentielles de respect, d’écoute et d’accompagnement des familles en deuil.

« La transmission de la passion s’est faite naturellement, au fil des années », explique Daniel Caron, propriétaire du Groupe funéraire Caron. « Au fil des générations, nous avons toujours été heureux dans notre métier. C’est fort probablement cela qui fait que le flambeau familial continue de se transmettre depuis tout ce temps. » Aujourd’hui, son fils Justin-Charles représente la sixième génération à rejoindre l’entreprise, un exploit que peu de maisons funéraires au Québec peuvent revendiquer.

L’histoire du Groupe funéraire Caron est marquée par une adaptation constante aux besoins changeants des familles. « Les expositions ne se font plus comme autrefois, souvent sur trois jours. Elles sont plus courtes, les cérémonies sont parfois différées, mais nous mettons toujours l’accent sur l’importance du rituel funéraire, pour aider les familles à traverser cette étape essentielle. »

Une affaire de famille

Dès son plus jeune âge, Daniel Caron a baigné dans l’univers funéraire, d’abord en aidant dans les transports, puis en apprenant les rudiments du métier. « J’ai commencé par les petites tâches, comme installer les tapis au cimetière et nettoyer les voitures, avant d’être confronté à l’aspect humain de la profession. Rencontrer les familles et les accompagner dans ces moments difficiles est devenu une véritable vocation. »

Avec le temps, l’entreprise a su allier tradition et modernité. L’importance d’écouter les besoins des familles reste au cœur de leurs pratiques. « Chaque famille est unique, et notre rôle est de les aider à vivre leur deuil de manière personnalisée et respectueuse », affirme M. Caron.

Malgré les changements sociétaux et l’évolution des rituels funéraires, l’entreprise demeure fidèle à ses racines et à ses engagements. « La relation de confiance que nous entretenons avec nos clients est primordiale. En région, nous connaissons les familles, nous avons déjà servi leurs proches, et cela crée un lien très personnel et authentique », précise M. Caron, pour qui la satisfaction vient avant tout de la reconnaissance des familles qu’il accompagne. « Quand quelqu’un me dit : « Je me souviens de toi, tu étais là pour les funérailles de mon père », c’est une marque de confiance qui me touche énormément. »

Aujourd’hui, l’entreprise poursuit son chemin avec le même dévouement, adaptant ses services pour répondre aux attentes contemporaines tout en préservant son héritage familial. « La sixième génération est prête à prendre la relève, et c’est une grande fierté pour moi de voir cette passion se perpétuer », conclut M. Caron.

Les grandes étapes du Groupe funéraire Caron

1908 : Fondation de l’entreprise familiale à Sainte-Hélène par la première génération de la famille Caron. Gaspard, Israël, Léon et Roland Caron se succèdent à la tête de l’entreprise, qui commence à s’étendre au fil des décennies.

Années 1950 : Début des services à Saint-Pascal, à une époque où les expositions se faisaient encore dans les maisons. Les salons funéraires commencent à apparaître vers 1958.

Expansion régionale : Développement progressif dans plusieurs municipalités du Kamouraska et du Témiscouata, avec des succursales établies à Saint-Pacôme, Saint-Philippe, Mont-Carmel, Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-André, Saint-Alexandre, et plus tard à Pohénégamook, Rivière-Bleue, Saint-Eusèbe, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Cabano, Notre-Dame-du-Lac et Squatec.

2003 : Acquisition de l’entreprise funéraire JP Morin et Fils à Pohénégamook, poursuivant l’expansion dans la région.

2006 : Achat de la maison funéraire Viateur Gallant à Saint-Philippe-de-Néri, consolidant la présence de l’entreprise dans le Bas-Saint-Laurent.

2017 : Construction d’un complexe funéraire moderne à Saint-Pascal, intégrant une salle de réception et un columbarium sous le même toit.

Rénovations majeures :

2017 : Saint-Pascal

2019 : Notre-Dame-du-Lac

2020 : Squatec

2021 : Saint-Eusèbe

2025 (prévu) : Cabano, avec un investissement important