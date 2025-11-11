Saint-Pascal : Ouverture d’un service de garde de proximité

Un nouveau service de garde de proximité vient d’ouvrir dans l’ancien local de la Maison de la famille, au 580, rue Côté à Saint-Pascal. L’espace, entièrement réaménagé par la Ville, accueille un groupe de six enfants sous la supervision de l’éducatrice Noëmy Côté-Beaulieu.

« Ce modèle de service de garde de proximité contribue à répondre concrètement aux besoins des familles de Saint-Pascal, tout en créant un nouveau modèle innovant pour les éducatrices de notre communauté. Nous sommes fiers d’appuyer cette initiative qui favorise l’accessibilité et l’innovation dans le secteur de la petite enfance », déclare la mairesse Solange Morneau.

Ce service est rendu possible grâce à une entente de partenariat avec le bureau coordonnateur Les Services de garde La Farandole, dans le cadre d’un projet pilote du ministère de la Famille. Ce modèle, reconnu par Québec, permet à une éducatrice qualifiée d’offrir un milieu éducatif à échelle humaine dans un local communautaire répondant à toutes les normes de sécurité, de santé et de bien-être.

L’installation, lumineuse et chaleureuse, favorise la conciliation famille-travail en offrant aux parents un service éducatif de qualité, accessible et enraciné dans la communauté.