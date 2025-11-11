Le Bas-Saint-Laurent a brillé aux Journées de l’accueil touristique

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui après Bienvenue Québec a accueilli récemment la 16e édition des Journées de l’accueil touristique (JAT). C’est un événement phare du ministère du Tourisme qui rassemble plus d’une centaine de gestionnaires de services d’accueil et de renseignements touristiques, et de représentants d’associations régionales. Pendant trois jours, les participants ont pu échanger sur les meilleures pratiques du secteur, et réfléchir à la façon d’améliorer l’expérience des visiteurs au Québec.

La soirée d’ouverture, tenue à l’Hôtel Levesque, a donné le ton de cette rencontre d’envergure en plongeant les invités dans une ambiance résolument bas-laurentienne. Culture, patrimoine, identité et gastronomie se sont rencontrés dans une mise en scène vivante, où se sont illustrés le Centre d’art de Kamouraska, la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, le Site historique maritime de la Pointe-au-Père, le fort Ingall, l’observatoire Aster et la Maison Lamontagne. L’artiste Marilie Bilodeau a offert une prestation musicale remarquée, tandis que des cabines photo quatre saisons permettaient d’immortaliser la soirée dans les décors inspirants des parcs nationaux du Bic et du Lac-Témiscouata.

Le cocktail dînatoire, signé par l’équipe culinaire de l’Hôtel Levesque, mettait à l’honneur les produits du terroir et les saveurs locales, au grand plaisir des participants venus des quatre coins du Québec. « C’est un privilège pour Tourisme Bas-Saint-Laurent de recevoir les Journées de l’accueil touristique, d’autant plus que nous menons actuellement un vaste projet sur l’accueil dans la région, a souligné Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Les façons de s’informer et de planifier un séjour se transforment. Il faut s’adapter, tout en plaçant la relation humaine au cœur de l’expérience touristique. »

De son côté, la ministre du Tourisme et ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Amélie Dionne, a tenu à remercier l’équipe régionale pour son implication. « La qualité de l’expérience d’accueil est un facteur clé de la performance touristique d’une destination. Les Journées de l’accueil touristique permettent à nos acteurs régionaux de réfléchir ensemble, et de s’inspirer mutuellement. C’est ainsi que le Québec continue de se distinguer par la chaleur de son accueil », a-t-elle affirmé.

L’événement s’est conclu par la remise des prix Azimut qui reconnaissent les initiatives exemplaires en matière d’accueil touristique à travers la province.