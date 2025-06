Saint-Pascal s’apprête à lever les yeux au ciel

L’activité d’astronomie citoyenne annoncée dans nos pages il y a quelques semaines approche à grands pas. Cette première édition se tiendra du 26 juin au 14 août, avec des envols publics à Saint-Pascal et à Saint-Louis-du-Ha ! Ha!. Pensé comme un rendez-vous gratuit et accessible à tous, le projet propose un heureux mélange de science, d’art et de culture autour de la découverte du ciel.

« Nous sommes convaincus que l’émerveillement est un chemin vers la connaissance », affirment les organisateurs du comité Astronomie citoyenne Saint-Pascal (ACSP-2025), qui souhaitent faire vivre aux participants des expériences inoubliables, qu’ils soient curieux, amateurs ou simplement attirés par les mystères de l’univers.

Le projet est soutenu activement par le Service des loisirs de la Ville de Saint-Pascal, qui héberge l’ensemble des informations sur son site web dans la section Loisirs et culture/Astronomie citoyenne. De plus, des collaborations avec le centre d’astronomie Aster de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! sont prévues, notamment pour l’envol final du 14 août, organisé dans leurs locaux.

À chaque envol, les participants pourront non seulement observer le ciel diurne et nocturne, mais aussi assister à des prestations artistiques en direct, et interagir avec des musiciens-thématiques. L’idée est de faire du ciel un terrain de jeu intergénérationnel, où l’art et la science se répondent. Quelques invités-surprises issus du milieu scientifique, littéraire ou artistique sont également attendus.

Les envols affichent déjà un bon taux d’inscription. Quelques places sont encore disponibles. Les intéressés peuvent s’inscrire gratuitement sur le site de la ville de Saint-Pascal, ou en téléphonant au 418 492-2312, poste 300. L’essentiel de la programmation aura lieu au Camp Richelieu, offert gratuitement par la Ville, dans une atmosphère conviviale qui mêlera vulgarisation scientifique, prestations musicales et soirées d’observation.

Le comité recherche encore deux bénévoles pour assurer la surveillance du matériel lors des envols. Aucune connaissance en astronomie n’est requise, seulement un peu de curiosité et de disponibilité. Enfin, plusieurs prix de présence seront remis lors des événements sous forme de chèques-cadeaux offerts par des partenaires locaux. Le tout est rendu possible grâce au travail acharné des bénévoles, au soutien de la Ville de Saint-Pascal, et à la générosité des nombreux commanditaires.

Pour les organisateurs, cette activité citoyenne incarne parfaitement le slogan de la ville : « Saint-Pascal, on voit loin ! ». Cette fois, c’est vers les étoiles que la communauté est invitée à regarder.