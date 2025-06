Un voyage poétique pour sensibiliser les jeunes à l’eau

L’organisme de bassins versants Obakir lance un premier livre jeunesse intitulé Parcourir la rivière Kamouraska. L’opération est en conformité avec sa mission d’éduquer, de sensibiliser et d’informer la population sur l’importance de protéger l’eau et les écosystèmes qui en dépendent.

« L’auteure Gaétane Saint-Cyr a soumis son texte lors d’un concours de microfiction pour le Mois de l’eau l’an dernier. L’histoire racontait le parcours d’une goutte d’eau, et m’a immédiatement fait penser à un album jeunesse. J’ai tout de suite vu le potentiel pédagogique et poétique », explique Rose-Marie Lafrance, conseillère en communication chez Obakir.

Le livre raconte de fait le trajet d’une goutte d’eau tombée lors d’un orage à Saint-Gabriel-Lalemant. En suivant les mouvements naturels du ruissellement, cette goutte s’engage dans la rivière Kamouraska, traverse les villages du Haut-Pays, dévale les sept chutes emblématiques, pour finalement se jeter dans le fleuve. Chaque étape devient une porte d’entrée vers la découverte du territoire et des liens essentiels entre l’eau, la faune et les communautés humaines.

« Mon objectif était de montrer que cette rivière qui passe à Saint-Pascal a une histoire, un point de départ, un parcours que peu de gens connaissent. Et que ce parcours est habité, vivant », explique Mme Saint-Cyr, qui a longtemps enseigné, et pour qui l’écriture jeunesse est un plaisir naturel.

Illustré par l’artiste Andrée Alexandre, elle aussi originaire de Saint-Pascal, le livre est le fruit d’un travail d’équipe soigné. « La rivière Kamouraska, c’est mon terrain de jeu d’enfance, alors illustrer son parcours, c’était comme redonner vie à mes souvenirs », confie l’illustratrice. Chaque page a été pensée pour refléter le mouvement de l’eau, sa poésie, son importance. Certaines scènes, comme celle des sept chutes, occupent même une double page centrale, conçue comme un centerfold vertical qui invite à la manipulation et à la contemplation.

Une graphiste inspirée

La conception graphique du livre a été confiée à Éliane Vincent, des studios Sigma à Saint-Pacôme. Elle souligne la richesse du vocabulaire de l’auteure, adapté aux enfants sans pour autant les infantiliser. « L’idée, c’était d’éveiller, de faire danser les phrases, de laisser respirer les images. On voulait que chaque page soit claire, simple, mais pleine de sens », indique-t-elle.

Distribué dans plusieurs points de vente de la région, notamment à la librairie L’Option et à la Librairie du Portage, au Centre d’art de Kamouraska et à la Chapelle du quai de Rivière-Ouelle, Parcourir la rivière Kamouraska est destiné à de multiples usages. En plus des bibliothèques et des classes, il pourrait accompagner les paniers de bienvenue remis aux nouveaux arrivants dans la région.

« L’idée, c’est de semer une prise de conscience dès le jeune âge. Si les enfants comprennent le cycle de l’eau, les milieux humides, l’importance de chaque goutte, ils deviendront des adultes plus sensibles aux enjeux environnementaux », conclut Mme Lafrance.