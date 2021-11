Saint-Pascal se dote de défibrillateurs dans l’ensemble de ses infrastructures

La Ville de Saint-Pascal a procédé à l’achat de sept défibrillateurs afin de couvrir l’ensemble de ses immeubles, en plus d’en mettre un en disponibilité pour ses organismes et évènements.

À la suite de la réception d’une correspondance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ayant pour objectif de sensibiliser les municipalités du Québec à l’importance des défibrillateurs dans les lieux publics, la Ville de Saint-Pascal s’est sentie interpellée et a procédé à l’achat et à l’installation de défibrillateurs dans l’ensemble des immeubles municipaux.

De plus, afin de permettre aux organismes de Saint-Pascal d’accroître la sécurité de leurs participants lors de leurs évènements, un défibrillateur additionnel a été acquis dans le but d’en faire le prêt lors des activités communautaires. « La sécurité des citoyennes et citoyens est une priorité pour la Ville de Saint-Pascal au quotidien. Nous savons que la présence d’un défibrillateur peut faire toute la différence dans une situation d’urgence et nous croyons qu’il est de notre devoir d’en faire bénéficier la population. Nous invitons les organismes à profiter de cette opportunité sans frais lors de leurs activités », dit la mairesse de Saint-Pascal Solange Morneau.