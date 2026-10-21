Saint-Pascal se prépare pour son 200e

Saint-Pascal est déjà en mode préparation pour son 200e anniversaire qui sera célébré en grand en 2027. Après plusieurs mois de travail, le comité organisateur a été présenté officiellement à la population afin de partager son enthousiasme pour cette année historique.

Fondée en 1827, Saint-Pascal célébrera en 2027 deux siècles d’histoire, de développement et de vie collective. Les festivités du 200e anniversaire offriront l’occasion de rendre hommage aux bâtisseurs d’hier tout en mettant en lumière les talents, les projets et les aspirations qui façonneront le Saint-Pascal de demain.

Un comité engagé

Composé de citoyens engagés, le comité organisateur travaille activement à l’élaboration d’une programmation qui mettra en valeur l’histoire, la vitalité et l’avenir de Saint-Pascal. Les prochaines étapes consisteront notamment à mobiliser les partenaires et les commanditaires qui souhaiteront s’associer à cet événement.

« Je suis enchantée de pouvoir contribuer à un événement qui restera gravé dans l’histoire de Saint-Pascal pour de nombreuses années. Nous souhaitons offrir des festivités qui rendent hommage à notre passé, tout en mettant en lumière l’avenir de notre ville », souligne Céline Langlais, présidente du comité organisateur.

« Je suis fière de voir des citoyennes et des citoyens se rassembler autour du 200e anniversaire de Saint-Pascal, un événement important pour tout notre milieu. En 2027, j’inviterai la population à s’identifier aux couleurs du 200e, à décorer, à participer aux activités, et à contribuer à rendre Saint-Pascal festive tout au long des célébrations », affirme Solange Morneau, la mairesse de Saint-Pascal.

Le comité lance également un appel aux organismes et aux partenaires du milieu afin qu’ils intègrent une touche spéciale « 200e anniversaire » à leurs activités de 2027. Cette démarche vise à faire du bicentenaire une célébration qui rayonnera tout au long de l’année.

La population est invitée à préparer ses agendas, car l’année 2027 promet d’être bien remplie à Saint-Pascal !