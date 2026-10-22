Un livre et un buste pour rendre hommage aux Aubert de Gaspé

Dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de fondation de Saint-Jean-Port-Joli, un événement consacré à l’histoire de la famille Aubert de Gaspé se tiendra le 24 octobre prochain à compter de midi à l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Au programme, le concert-lancement du livre Les Aubert de Gaspé, leur postérité et leurs alliés, de l’historien Carl Beaulieu, ainsi que le dévoilement d’un buste à l’effigie du seigneur Philippe Aubert de Gaspé.

Organisée par les Éditions du Patrimoine, en collaboration avec le Comité des fêtes du 350e de Saint-Jean-Port-Joli et le Musée de la mémoire vivante, cette activité permettra de revisiter une partie de l’histoire régionale à travers l’une des familles les plus étroitement associées au patrimoine de la Côte-du-Sud.

L’ouvrage de Carl Beaulieu s’intéresse aux ancêtres de Philippe Aubert de Gaspé, à sa descendance, ainsi qu’aux grandes familles seigneuriales et entrepreneuriales qui ont marqué l’histoire du Québec. Parmi celles-ci figurent notamment les Taché, les Casgrain et les Fraser, dont l’influence a largement dépassé les frontières du Bas-Canada. À travers ses recherches historiques et généalogiques, l’auteur propose un regard sur les liens familiaux, sociaux et économiques qui ont uni ces différentes lignées au fil des générations.

Un hommage au dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli

L’un des moments marquants de cette rencontre sera le dévoilement d’un buste représentant Philippe Aubert de Gaspé (1786-1871), dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli et figure importante de la littérature québécoise.

Connu notamment pour son roman Les Anciens Canadiens publié en 1863, Philippe Aubert de Gaspé a laissé une œuvre qui témoigne des traditions, des coutumes et de la société canadienne-française du XIXe siècle.

Le dévoilement de ce buste s’inscrit dans la volonté de rappeler l’héritage historique et culturel de cette famille, dont le nom demeure indissociable de celui de Saint-Jean-Port-Joli.

Un lancement en musique

Plusieurs descendants de la famille Aubert de Gaspé sont attendus pour l’occasion, notamment des représentants des lignées d’Adélaïde et d’Anaïs, deux filles de Philippe Aubert de Gaspé. Le lancement sera également ponctué de prestations musicales mettant en vedette la soprano Peggy Bélanger, accompagnée de la pianiste Marie-Pier Éthier et du cornemuseur Benoît Poulin.

Une réception suivra également les activités, permettant aux participants d’échanger autour de l’histoire de cette famille, et de découvrir l’ouvrage de Carl Beaulieu.

Le rendez-vous est fixé au samedi 24 octobre à midi, à l’église de Saint-Jean-Port-Joli située au 1, place de l’Église. L’entrée est gratuite, et toute la population est invitée à participer à cet événement historique et culturel.