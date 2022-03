Saint-Pascal soutient le CPE pour obtenir de nouvelles places en garderie

Avec l’appui de la MRC et de la Ville, le CPE va vers une étude de faisabilité afin d’évaluer les options, lorsque l’opportunité de développer des places se présentera.

« Une demande a déjà été envoyée au début du mois de décembre dans la vague de l’appel de projets en continu, mais Saint-Pascal ne faisait pas partie des municipalités visées par des projets de développement. Il était considéré au ministère de la Famille qu’il y avait un équilibre entre l’offre et la demande », a précisé Mme Leblanc.

Du côté de la Ville, considérant la pénurie de places en garderie partout dans la région et en particulier à Saint-Pascal et que l’amélioration de l’offre des services de garde des enfants fait partie des objectifs de la planification stratégique de la Ville en matière de maintien des services pour les familles, il a été décidé de soutenir le CPE. La MRC a remis 2725 $ pour ce projet et Saint-Pascal ajoute 1800 $ afin de réaliser une étude de faisabilité pour l’agrandissement des installations afin de permettre l’accueil de possiblement 13 nouvelles places en garderie.