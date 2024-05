Sainte-Anne-de-la-Pocatière tiendra une série de conférences

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a reçu un montant de 5000 $ du programme Nouveaux Horizons pour les aînés afin de tenir une série de conférences matinales en 2024 et 2025. Le projet de Conférences matinales pour les 55 ans et plus est issu du plan d’action de la politique de la famille et des aînés de la municipalité.

Ces conférences, dont la première a eu lieu le 11 avril dernier, visent à rassembler une trentaine de personnes aînées autour d’un déjeuner où sont abordés divers sujets d’intérêt pour eux, dont la prévention de la maltraitance, la gestion financière, et les services offerts par divers organismes du milieu. Elles ont lieu à l’Auberge Cap Martin.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés contribue à des projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et sur leur collectivité. En ce sens, « les conférences matinales sont une façon de contribuer au renforcement du tissu social, de briser l’isolement, de participer à la vie municipale, et de faire connaître les services des organismes de notre milieu » de mentionner le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Jean-François Pelletier.

La prochaine conférence, aura lieu le 9 mai de 9 h à 10 h 30, sera présentée par Tourisme Kamouraska et portera sur le secteur touristique du Kamouraska, les différentes initiatives en cours, et les activités de la prochaine saison estivale au Kamouraska.

Le coût de participation est de 10 $, déjeuner inclus. L’inscription est requise au plus tard le mardi précédant la conférence au 418 856-3192, ou par courriel à agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com.

Source : Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière