La Ville de La Pocatière s’associe au Défi Pissenlits

La Ville de La Pocatière annonce qu’elle joindra de nombreuses municipalités en participant au Défi Pissenlits, et invite la population à se joindre à cet effort collectif de protection des pollinisateurs.

Lancé en 2021 à l’initiative de l’entreprise Miel&Co, le Défi Pissenlits est une action de sensibilisation à grande échelle portant sur l’apport vital des insectes pollinisateurs pour la planète. Ses objectifs sont multiples : contribuer à la santé des pollinisateurs, favoriser et améliorer la biodiversité, et réduire l’utilisation de pesticides sur les gazons.

Selon la Ville, l’attrait principal du défi réside dans le fait que chaque citoyen peut faire la différence. Le concept est simple, retarder la tonte du gazon au printemps, en permettant ainsi aux pollinisateurs de faire le plein de pollen et de nectar, issus des pissenlits et autres fleurs. Une fois les pissenlits transformés en peluches blanches, on les tond, tout simplement.

Comme 35 % de notre garde-manger dépend des insectes pollinisateurs, notamment les fruits, les légumes et les noix, ce défi permet aux insectes d’avoir assez d’énergie pour effectuer leur travail. On peut participer au Défi Pissenlits, en s’inscrivant sur le site defipissenlits.ca.

Ruches urbaines

Par ailleurs, la Ville de La Pocatière offrira, en collaboration avec la microentreprise Melifera de Saint-Roch-des-Aulnaies, des visites d’entretien de ruches urbaines qui seront implantées sur notre territoire. Ce sera l’occasion pour les citoyens petits et grands d’en apprendre davantage sur le monde merveilleux des abeilles. Les visites auront lieu entre le 6 juin et le 31 octobre prochain, et seront annoncées sur la page Facebook @LoisirsLaPocatiere.

Source : Ville de La Pocatière