Sainte-Anne-de-la-Pocatière veut revoir ses aires de jeu

Sainte-Anne-de-la-Pocatière veut investir dans l’amélioration de ses aires de jeu. La Municipalité a à son actif deux terrains municipaux correspondant à cette description, le premier étant le parc du Petit ruisseau situé dans le quartier des Arpents verts, et le second étant la halte routière de la route 132, où se trouve la Fine cantine Chez Mag.

« Nous avons déjà investi une somme de 13 000 $ en copeaux de cèdre pour les deux aires de jeu, et on aimerait ajouter d’autres tables à pique-nique pour la Fine cantine Chez Mag, étant donné le fort achalandage », a résumé le maire, Jean-François Pelletier.

La Municipalité évalue également la pertinence de conserver le terrain de volley-ball aux Arpents verts. L’impression du maire est que les joueurs se rendent davantage sur les terrains des loisirs de la Ville de La Pocatière pour pratiquer le sport.

« On attend la soumission pour le refaire, mais la réflexion est en cours à savoir si on le conserve ou non », a-t-il ajouté. Une demande d’aide financière aux Fonds régions et ruralité – volet 2 de la MRC de Kamouraska a été placée par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière afin d’aider à absorber le coût de ces travaux déjà entamés. L’ensemble de la facture est évalué à près de 28 000 $.