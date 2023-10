Ateliers Mon-Choix : Novembre, le mois de l’économie sociale

Au Québec, l’histoire de l’économie sociale date de plus de 100 ans. En effet, la première entreprise connue est la Coopérative financière fondée par M. Alphonse Desjardins, membre de la Société d’économie sociale de Montréal. Une réponse aux besoins de crédit pour les cultivateurs de Lévis.

Par la suite, nous avons vu naître les coopératives forestières, les coopératives agricoles, les coopératives d’habitation, le réseau de garderies populaires, le réseau des ressourceries, les entreprises d’insertion en emploi, etc. L’économie sociale s’est développée, au fil des années, dans la plupart des secteurs d’activité économique, grâce à la créativité des citoyens et en réponse aux besoins de la population.

L’économie sociale aujourd’hui

Les entreprises d’économie sociale (EES) s’apparentent à celles de l’économie traditionnelle, car elles produisent des biens et des services échangeables contre rémunération; mais elles se distinguent de l’économie traditionnelle par le fait qu’elles relèvent du domaine social.

Elles génèrent une rentabilité sociale mesurable par sa contribution à la démocratie, par son soutien à une population active, par la promotion de valeurs sociales et de solidarité, et par sa contribution à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté.

Aujourd’hui, plus de 220 000 personnes travaillent dans une des 11 200 entreprises d’économie sociale en affaires dans tous les secteurs d’activité du Québec. En une année, 47,8 G$ de revenus sont générés par les EES.

Parce que l’humain prime sur le capital, les surplus générés n’enrichissent pas les administrateurs. Ils servent plutôt à accomplir leur mission, au bénéfice de la communauté.

D’ailleurs, elles s’autofinancent à 90 % de leurs revenus grâce à la vente de biens ou de services et aux cotisations de leurs membres. Les entreprises d’économie sociale se démarquent par leur dynamisme, et par les solutions innovantes créées en réponse aux besoins et aux enjeux de leur collectivité.

Les Ateliers Mon-Choix, une entreprise d’économie sociale

Lors de sa fondation en mars 2016, en raison de sa mission, les Ateliers Mon-Choix s’inscrivent en tant qu’organisme à but non lucratif.

Parmi les diverses formes possibles, les fondateurs optent pour l’entreprise d’économie sociale. Par son programme d’intégration en emploi, elle offre un milieu d’apprentissage qui redonne confiance, et un accompagnement bienveillant aux participants, car l’humain est au cœur de sa mission.

Par son engagement social, les profits des services sont réinvestis dans des expériences de stages variés visant à préparer une main-d’œuvre semi-spécialisée et non spécialisée pour les entreprises de la région.

Aujourd’hui, c’est avec fierté que les Ateliers Mon-Choix s’affichent comme une EES parmi les 330 du Bas-Saint-Laurent.

Collaboration spéciale : Monique Côté