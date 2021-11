Sainte-Perpétue : Un vent de renouveau appelé Claude Daigle

Nouvellement élu, le maire de Sainte-Perpétue Claude Daigle se garde bien de critiquer celle qui l’a précédé, mais il reconnaît qu’un certain climat de confiance doit être réinstauré avec les employés municipaux et les différents organismes du milieu. Il fait même de cet enjeu une priorité.

« On se fait arrêter sur la rue et les gens nous félicitent, ils sont contents. Notre victoire a été vue positivement et on veut capitaliser là-dessus. »