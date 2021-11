Succès du projet Terrasse verte chez Projektion 16-35

« Nous avons tous des défis différents dans la vie. Les miens sont de vaincre mes peurs, de me faire un peu plus confiance, d’être plus autonome et de prendre soin de moi. Prendre soin de soi est important. Avec la pandémie, j’étais très isolée et j’ai décidé de m’impliquer quelque part pour faire bouger les choses. Pour faire quelque chose de nouveau, j’ai décidé de me lancer dans le projet de la terrasse verte. Le but de ce projet était de planter des plants de légumes ou de fleurs et d’en prendre soin tout l’été. Regarder ces plants grandir était vraiment génial ! Ce projet m’a permis de me sortir de ma zone de confort et de m’impliquer dans quelque chose qui allait donner un résultat. Si je ne les avais pas arrosés, ils n’auraient jamais grandi. Je suis fière de ce que j’ai accompli durant l’été. Je me suis fait confiance. S’occuper de quelque chose n’est pas toujours facile, mais quand il y a quelque chose au bout, ça donne envie de continuer. Au final, nous avons eu une bonne récolte. Après avoir fait ce projet, je me suis sentie satisfaite. Donner son temps est une bonne action, ainsi que de s’impliquer dans des projets. Soyez fiers de ce que vous accomplissez et surtout n’abandonnez pas. Il y aura toujours des gens pour vous écouter et vous aider. Serais-je prête à m’impliquer de nouveau ? Évidemment ! », a-t-elle dit.