Salon du cadeau des Fermières de L’Islet

Le Cercle de Fermières de Ville L’Islet tiendra son Salon du cadeau 2025 les 15 et 16 novembre prochains à la Salle des Chevaliers de Colomb (247, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet).

Une vingtaine d’artisans seront sur place pour inspirer les visiteurs dans leurs emplettes de Noël avec leurs créations originales. Les visiteurs pourront également admirer l’exposition annuelle des membres du Cercle, qui mettra en valeur le savoir-faire local et les traditions artisanales. Entrée gratuite. Des prix de visite seront tirés parmi les participants.

Source : Cercle de Fermières de Ville L’Islet