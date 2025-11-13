Saint-Jean-Port-Joli s’illumine pour son Marché de Noël

L’esprit des Fêtes prendra vie à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, lors du traditionnel Marché de Noël qui aura lieu les 29 et 30 novembre de 10 h à 17 h. Deux journées complètes d’activités attendent petits et grands dans une atmosphère chaleureuse et féerique.

Avec plus de 40 exposants régionaux, le Marché de Noël de Saint-Jean-Port-Joli demeure fidèle à sa mission : encourager l’achat local et mettre en valeur le savoir-faire d’ici. Produits gourmands, créations artisanales, œuvres d’art et décorations de saison feront le bonheur des visiteurs à la recherche de cadeaux authentiques. L’entrée est gratuite, et un comptoir gourmand permettra de savourer des mets sur place de 11 h à 14 h chaque jour.

Ateliers, contes et ambiance magique

Le samedi 29 novembre, la fête débutera à 10 h avec un atelier de création d’étoiles géométriques et de lanternes magiques animé par la Lutine ludique, suivi d’une Chasse féérique en plein air, en collaboration avec Apprendre autrement et l’ÉcoRéussite de L’Islet-Nord. Le feu de joie, le conte musical interactif La surprise de Noël par Fabula, et la prestation du chœur La Marée chante Noël viendront compléter la journée.

Le dimanche 30 novembre, l’ambiance se poursuivra avec les Grandes cannes et les lutins de la Baraque imaginaire, un atelier de cartes de Noël à l’aquarelle avec Mélanie Bélanger (réservation requise au 418 234-0762), et un atelier de perlage et de broderie animé par Joanie Lévesque. Tout au long du week-end, les visites surprises du père Noël feront briller les yeux des enfants.