Savoir-être sportif… La nomination d’un capitaine

J’ai récemment demandé à ma communauté Facebook et aux gens autour de moi de se prononcer sur les qualités d’un capitaine d’équipe. Parmi les qualités qui étaient énumérées, on retrouvait l’écoute, le leadership, l’esprit d’équipe, la discipline et l’attitude positive. Je m’attendais à ce que les gens choisissent une qualité parmi toutes celles suggérées. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que les personnes sondées mentionnaient en majorité ; l’ensemble de ces réponses ! C’est donc dire que pour la nomination d’un capitaine détenir toutes ces qualités représente vraiment un atout.

Collaboration spéciale : Annie Lavoie, conseillère en pédagogie sportive chez Savoir-Être sportif

Le lien entre les qualités d’un capitaine et les cinq piliers de l’intelligence émotionnelle est évident. Si on définit l’écoute comme représentant l’empathie ; le leadership représentant la connaissance de soi ; l’esprit d’équipe représentant la gestion des relations ; la discipline pour l’auto-motivation et l’attitude positive pour la gestion des émotions, il y a de quoi faire du chemin sur le sujet en tant que parent-coach !

Saviez-vous que notre QI n’intervient qu’à 20 % dans notre réussite et que le reste provient de notre intelligence émotionnelle ? Daniel Goleman, auteur du livre l’Intelligence émotionnelle et véritable précurseur dans le domaine, a sensibilisé des millions de personnes à ce concept. C’est vous dire à quel point on peut amener nos jeunes encore plus loin en tant que sportifs en s’appuyant sur le développement de ses compétences émotionnelles !

Revenons-en à la nomination de notre capitaine.

Si on s’appuie sur les propos de Goleman et à mon sondage-maison, le capitaine ne serait donc pas nécessairement le sportif ayant le plus d’aptitudes sportives, mais bien celui qui a le plus intégré les concepts d’empathie, de connaissance de soi, d’automotivation, de gestion des relations et des émotions. Impressionnant n’est-ce pas ? Parlez-en à Philippe Pelletier et Pierre-Luc Morin pour voir ce qu’ils en pensent ! Imaginez maintenant tout ce qu’on peut faire pour développer encore plus ces qualités peut-être encore en dormance chez nos jeunes ! C’est ce que vous découvrirez à travers ces chroniques.