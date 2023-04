Second vernissage pour Les photographes de la région de L’Islet

L’automne dernier, l’exposition Les photographes de la région de L’Islet a été offerte à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud. La beauté des photos et le talent de leurs auteurs ont été incontestables. Pour donner une nouvelle visibilité à ces photos, c’est maintenant au Centre culturel Godend’Art que les photos poursuivront leur exposition jusqu’à la fin du printemps. Pour souligner le prolongement de cette exposition mettant à l’honneur le talent de 21 photographes, vous êtes conviés à un second vernissage le dimanche 16 avril prochain de 10 h à 12 h. L’exposition, installée à l’intérieur de la salle Troie du Centre culturel Godend’Art, sera proposée du dimanche 16 avril 2023 au vendredi 16 juin 2023. Après quoi, les dix photos imprimées seront remises aux photographes en remerciements de leur contribution à cet événement culturel intergénérationnel. Pour faciliter la planification de ce second vernissage, confirmez votre présence par le biais du formulaire suivant : https://forms.office.com/r/kfkMxGBxE0.

Source : Karina Bilodeau, organisatrice de l’exposition