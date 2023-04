Un brasier pour la prochaine édition de la Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli

Le 22 mars dernier, le conseil d’administration de la Biennale de Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli a tenu son assemblée générale annuelle qui a su attiser l’intérêt de l’assistance. Prévoyant sa prochaine édition en 2024, l’organisme a non seulement eu l’occasion d’organiser un lac-à-l’épaule afin de cerner la thématique du prochain événement, mais a également trouvé un duo de commissaires lors de leur appel d’offres mené cet automne.

Les co-commissaires sélectionnés sont Sevia Pellissier et Julien St-Georges Tremblay, tous deux travaillant et habitant la Ville de Québec. Le duo a su charmer le conseil d’administration par leur approche sensible et pertinente à la thématique proposée dans l’appel d’offres.

Dans une réflexion sur l’héritage physique et idéologique des précédentes éditions de la Biennale de Sculpture, l’organisme souhaitait se questionner sur ce qui advient de l’œuvre lorsqu’elle quitte l’atelier, soit le moment où elle se dévoile au regard extérieur, et où, en théorie, elle se cristallise. Les deux commissaires ont fait remarquer que leur interprétation du sujet, sous la thématique du cycle, du feu et du brasier, se voulait mouvante, souhaitant puiser dans le milieu et l’histoire qui entoure la Biennale.

Finalement, l’organisme a également profité de l’année d’accalmie pour se structurer, et ainsi former des comités, qui pourront se concentrer sur les différentes obligations encombrant le conseil d’administration. Ces groupes de travail sont ouverts aux bénévoles souhaitant s’impliquer dans l’organisme sans pour autant œuvrer au sein du conseil. Les personnes intéressées ou souhaitant plus d’information peuvent communiquer avec l’organisme par courriel au info@biennaledesculpture.org.

Source : Biennale de la Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli