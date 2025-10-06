Seigneurie des Aulnaies : Une plaque commémorative en l’honneur des meuniers

Un moment empreint de mémoire et de fierté s’est déroulé le 17 septembre dernier à La Seigneurie des Aulnaies, alors que le Comité culture et patrimoine a procédé au dévoilement d’une plaque commémorative en hommage aux meuniers qui se sont succédé au moulin seigneurial depuis sa construction en 1738.

L’événement s’est tenu en présence des meuniers actuels et de plusieurs anciens venus rappeler l’importance de ce métier qui a marqué l’histoire du village et de la région. La plaque, qui rassemble les noms de tous les meuniers ayant exercé leur art au moulin, se veut un symbole de reconnaissance destiné aux descendants de ces hommes qui ont assuré l’approvisionnement en farine, d’abord pour les censitaires, et ensuite pour l’ensemble de la population.

Lors de la cérémonie, le seigneur Paschal-Amable Dionne a tenu à souligner la fidélité remarquable des meuniers au fil des générations, une qualité qui, selon lui, a contribué à la vitalité et à la pérennité de la communauté.

Un travail de mémoire et de collaboration

« Fruit des recherches de l’historien Denis Castonguay et du travail graphique de Patrick Noël, le panneau commémoratif attire l’attention par la qualité de sa réalisation, et par l’histoire qu’il raconte », a déclaré Diane Renaud du Comité culture et patrimoine. Installé au pied de l’escalier jouxtant le moulin, il constituera désormais une halte incontournable pour les visiteurs de La Seigneurie, particulièrement ceux intéressés par les pratiques ancestrales.

Le projet a pu voir le jour grâce à l’appui des Amis de La Seigneurie, de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, et de la Corporation touristique de La Seigneurie, témoignant d’un effort collectif pour préserver et transmettre ce pan du patrimoine local.