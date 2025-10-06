Jean Morneau inc. concessionnaire de l’année au Canada

L’entreprise familiale Jean Morneau, bien implantée à Saint-Pascal et à Rivière-du-Loup depuis bientôt 75 ans, vient de recevoir une distinction nationale qui consacre son expertise dans le domaine des véhicules récréatifs. La succursale de Rivière-du-Loup a été honorée par BRP (Bombardier Produits récréatifs) du prix de Concessionnaire de l’année au Canada pour la gamme Can-Am Spider, une première reconnaissance de ce calibre pour l’entreprise.

« C’est vraiment une belle reconnaissance. Nous n’avions pas à soumettre notre candidature. Le tout est décidé à partir des données de BRP à partir de différents critères qu’il faut respecter », commente le président, Jean-François Morneau.

Parmi ces critères figurent le volume et la croissance des ventes, la satisfaction de la clientèle, autant lors de l’achat que pour le service après-vente, l’implication sociale et communautaire de la concession, de même que la qualité des installations.

« Ils ont accès à toutes les données, incluant les ventes, la croissance, nos sondages clients et tout. Notre implication sociale est aussi considérée. À ce chapitre, par exemple, notre entreprise prête des machines pour les écoles de conduite. Il y a plein de petites choses qui sont très importantes et considérées », poursuit M. Morneau.

Cette première reconnaissance nationale s’ajoute à d’autres honneurs déjà obtenus au niveau régional. Mais jamais auparavant l’entreprise n’avait franchi cet important et prestigieux palier. « C’est une belle tape dans le dos pour nos équipes et pour nous. C’est la preuve qu’il est possible de faire partie des grandes ligues, même en étant en région ».

La distinction a été officiellement remise lors d’un événement consacré au développement de produits 2026 tenu à Boston en août. « Le prix nous a été remis devant nos pairs. Ça aussi, ça compte », relate le dirigeant. La reconnaissance prend d’autant plus de valeur qu’elle a été décernée parmi environ 300 concessionnaires à travers le pays. « Ce qui est d’autant plus significatif, c’est que ça arrive la même année où nous célébrons nos 75 ans d’existence », souligne Jean-François Morneau.

La succursale de Rivière-du-Loup, ouverte depuis 22 ans, emploie une vingtaine de personnes, tandis que l’entreprise dans son ensemble compte une quarantaine d’employés. L’honneur rejaillit donc non seulement sur l’équipe locale, mais aussi sur l’ensemble du groupe.

Ce prix de concessionnaire de l’année illustre la capacité d’une entreprise familiale régionale à se démarquer sur l’échiquier national, grâce à l’engagement de ses employés et à une volonté constante de dépassement.

Jean Morneau inc. : Trois générations et 75 ans de passion

Dans le monde d’aujourd’hui, où la compétition vient de partout sur la planète, les entreprises qui traversent les décennies sont celles qui savent miser sur des valeurs humaines, offrir des produits de qualité, et placer le service à la clientèle au centre de leurs priorités. C’est ce qui explique qu’à 75 ans, Jean Morneau inc. a plus que jamais le vent dans les voiles.

« C’est très agréable de durer dans le temps. Mais on ne prend rien pour acquis, et on essaie de se dépasser année après année », confie le président Jean-François Morneau, représentant la troisième génération à la barre de cette entreprise familiale. Fondée à Saint-Pascal, où demeure toujours le siège social, la concession a grandi avec sa communauté, en s’adaptant constamment aux changements de l’industrie et aux besoins de sa clientèle.

Avec 75 ans d’histoire derrière elle, Jean Morneau inc. a connu bien des mutations. « Dans un environnement de commerce au détail, les marchés changent et évoluent rapidement. Il faut suivre la vague, s’ajuster, être créatif, et surtout, s’occuper de notre monde », souligne M. Morneau, insistant sur l’importance des employés qui sont au cœur du succès de l’organisation depuis ses débuts. « L’avenir repose sur la force de l’équipe. C’est super important de prendre soin des gens avec qui nous travaillons quotidiennement. Ils sont tous nos ambassadeurs », dit le président.

Pour la relève de troisième génération, le défi est grand : conjuguer le respect de la tradition et l’ouverture à l’innovation. C’est pourquoi l’entreprise a réalisé l’an dernier des rénovations majeures à la succursale de Rivière-du-Loup, afin d’être en mesure d’intégrer de nouvelles technologies et des outils numériques pour automatiser certaines opérations.

Fidélité aux clients

Au-delà des investissements et des défis, l’esprit de famille et la fidélité aux clients demeurent les véritables clés de la longévité de l’entreprise. « S’entourer de gens compétents, s’adapter, suivre le courant, c’est ça la recette du succès », conclut Jean-François Morneau.

Après trois quarts de siècle d’existence, Jean Morneau inc. reste solidement ancrée dans nos régions et au-delà, tout en continuant de regarder vers l’avenir. Les fondations posées par les générations précédentes et l’ouverture aux défis de demain lui assurent une place de choix dans le paysage économique et communautaire du Bas-Saint-Laurent.