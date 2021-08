Sensibilisation au béluga du Saint-Laurent : Présence des agents des pêches

Les adeptes de planche à pagaie, de kayak, de voile et de bateau à moteur sont nombreux à naviguer sur le fleuve Saint-Laurent ces jours-ci, mais très peu connaissent les comportements à adopter en présence de bélugas, une population en voie de disparition. Des agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) visiteront des marinas et patrouilleront en zodiac les secteurs de Kamouraska et de Rivière-du-Loup du 3 au 5 août prochain afin de sensibiliser les plaisanciers aux règles de navigation à adopter en leur présence.

Ils seront à la marina de Kamouraska le mardi 3 août. Des dépliants, des autocollants et des masques (en quantité limitée) seront distribués aux plaisanciers intéressés et des prix seront tirés parmi les enfants.

Les bélugas ont besoin d’espace et de tranquillité. En leur présence, il faut maintenir le cap et s’éloigner à une distance d’au moins 400 m ou jusqu’à ne plus les voir. Peu importe l’embarcation, la présence humaine peut les déranger et modifier leur comportement. L’accumulation des dérangements peut avoir un impact sur la santé, la reproduction et la survie des jeunes bélugas.