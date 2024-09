Septième édition pour « Au cœur de votre collectivité »

Promutuel Assurance du Lac au Fleuve lance la septième édition de l’initiative « Au cœur de votre collectivité ». Cette année, le montant total des bourses qui seront remises à des organismes pour la réalisation de projets porteurs pour la collectivité pourrait atteindre 300 000 $.

Depuis l’instauration du programme en 2015, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve aura permis la réalisation de 324 initiatives en attribuant 1 178 000 $ aux organismes pour la poursuite de leur travail au sein de leurs communautés respectives.

L’importance des organismes communautaires n’est plus à démontrer. Ils multiplient les efforts face à une demande qui ne cesse de croître. « Au cœur de votre collectivité » a pour objectif de les appuyer et de les encourager dans le déploiement de projets qui auront des retombées bénéfiques pour la communauté. « L’entraide et la collaboration font partie des valeurs qui ont vu naître notre groupe. C’est une grande fierté de les mettre de l’avant en lançant cette nouvelle édition », a déclaré Martine Thériault, présidente du conseil d’administration de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.

Les organismes intéressés peuvent soumettre leur projet en remplissant le formulaire disponible sur le site Internet Au cœur de votre collectivité-Promutuel du Lac au Fleuve jusqu’au 9 octobre 2024. Un jury délibérera ensuite pour choisir les projets les plus prometteurs, et déterminer l’aide financière qui leur sera accordée, s’il y a lieu. Les projets sélectionnés seront connus dans la première semaine de novembre.

Prix Coup de cœur

Au vu de l’engouement des deux dernières années, les prix Coup de cœur seront de retour cette année. À l’issue des délibérations du jury, les cinq projets — toutes catégories confondues — détenant le plus haut pointage dans chacune des cinq régions du territoire, soit Charlevoix, Côte-Nord, Côte-de-Beaupré, Kamouraska et Saguenay–Lac-Saint-Jean, seront soumis à un vote du public. L’organisme ayant obtenu le nombre de votes le plus élevé sera déclaré « Coup de cœur 2024 » de la région, et recevra automatiquement un montant de 5000 $ pour réaliser son projet.

L’ajout des prix Coup de cœur a pour objectif de faire rayonner les organismes au sein de la communauté, en plus de les appuyer financièrement. « Année après année, nous constatons le dynamisme des organismes communautaires, et leur immense volonté de contribuer au mieux-être de la population. En leur permettant de participer à cette initiative, nous leur donnons la chance de jouer pleinement leur rôle, et ainsi d’avoir un impact encore plus grand pour nos concitoyens », a souligné le directeur général Pierre Raymond lors du lancement.

Source : Promutuel Assurance du Lac au Fleuve