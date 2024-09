Yves-François Blanchet de passage au Kamouraska

Le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet était récemment de passage dans la région du Kamouraska dans le cadre de sa tournée estivale. Il a ainsi pu reconnecter avec ses racines, puisque son père est né à Saint-Pacôme. Amateur de golf, il en a profité pour faire une ronde au club de golf du village.

M. Blanchet était pour l’occasion accompagné par l’ex-député bloquiste de la circonscription, Paul Crête, ainsi que par le candidat du Bloc dans la circonscription de Québec et ex-candidat local, Simon Bérubé, natif de Saint-Pacôme.

« Petit golf à Saint-Pacôme avant que la pluie ne nous coupe ça après un 9… dont les scores resteront secrets. Merci de l’accueil au Club de golf Saint-Pacôme, et à Simon Bérubé qui a étonné pour un gars qui n’a pas joué depuis 15 ans. Saint-Pacôme, c’est aussi le village natal de mon père, puisque mon grand-père y était le barbier », a déclaré Yves-François Blanchet.

« Les racines de M. Blanchet sont à Saint-Pacôme, et il garde un profond attachement pour ce village et pour la région. Nous nous étions promis d’y faire une partie de golf ensemble. Ce fut par ailleurs un réel plaisir de partager ces moments avec lui et Paul Crête, et d’en profiter pour revoir, au gré de hasards, plusieurs personnes que j’ai connues en grandissant au Kamouraska », a quant à lui expliqué Simon Bérubé.

Selon le site de projection électorale Québec 125 pour le Canada, la circonscription de Québec, où se présente Simon Bérubé, est en situation pivot entre le Parti libéral du Canada et le Bloc Québécois, soit 30 % pour les libéraux versus 28 % pour la formation souverainiste. Actuellement, c’est le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, le libéral Jean-Yves Duclos qui représente le comté.