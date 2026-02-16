Séries LHCS : Le Pavage Jirico vacille

Les séries éliminatoires sont lancées dans la Ligue de hockey Côte-Sud, et déjà le ton est donné. Au terme du premier week-end d’activités présenté les 13, 14 et 15 février, trois formations ont pris une avance de 2-0 dans leur série respective : le Plastiques Moore de Saint-Damien, le Décor Mercier de Montmagny et le Giovannina de Sainte-Marie. Dans l’Est, la surprise est bien réelle puisque le Pavage Jirico, premier de sa section en saison régulière, tire déjà de l’arrière 0-2.

Vendredi soir à Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico semblait pourtant en voie de protéger son territoire. Après avoir effacé un déficit initial, les locaux ont pris les devants 4-2 en deuxième période grâce aux buts de Simon-Pierre Rivard, Frédérick Dionne, Julien Hébert et Vincent Blackburn. L’aréna vibrait, le momentum était là, et puis le match a basculé.

Jason Vaillancourt a inscrit deux buts consécutifs pour le Plastiques Moore, ramenant les équipes à égalité. En troisième période, Justin Lacombe a complété la remontée, donnant une victoire de 5-4 aux visiteurs.

Premier avertissement

Dimanche, à Saint-Damien, le scénario ne s’est pas amélioré. Le Plastiques Moore a dicté le rythme dès l’engagement initial. Vaillancourt a ouvert la marque, Raphaël Corriveau a frappé à répétition — complétant un tour du chapeau —, et les locaux ont contrôlé la rencontre. Défaite de 6-3 pour Saint-Jean-Port-Joli.

Encore une fois, le Pavage Jirico a dû jouer du hockey de poursuite. Les unités spéciales ont fait la différence… mais en faveur de l’adversaire. Résultat : le quatrième rang dans l’Est mène maintenant 2-0 dans cette série quatre de sept.

Le Décor Mercier frappe tôt

Montmagny n’a laissé aucune place au doute face aux Éperviers de Saint-Charles. Vendredi, à Saint-Charles, les Magnymontois ont explosé en deuxième période, inscrivant quatre buts en moins de trois minutes, en route vers une victoire de 6-2. Antoine Colombe a été étincelant devant le filet, repoussant 50 des 52 tirs dirigés vers lui.

Samedi, à Clermont, le scénario s’est répété. Cinq buts, dont quatre en six minutes en première période, ont pavé la voie à un gain de 5-1. Montmagny mène la série 2-0 et semble en plein contrôle.

Giovannina efficace et discipliné

En Beauce, le Giovannina de Sainte-Marie a également pris les devants 2-0 contre le Familiprix de Saint-Joseph. Vendredi, victoire serrée de 2-1 malgré les 44 arrêts du gardien Hubert Morin. Dimanche, au Centre Caztel, les Mariverains ont été plus incisifs, l’emportant 5-2 grâce aux doublés de Jérémy Roy et Samuel Landry.

Hunters et Mercenaires : duel équilibré

Seule série à égalité après deux matchs : celle entre les Hunters de Saint-Prosper et les Mercenaires de Lotbinière. Vendredi, les Hunters ont surpris les meneurs du classement général avec un gain de 3-1 à Saint-Gilles. Samedi, les Mercenaires ont répliqué avec une victoire de 6-3 à Saint-Prosper. La série est égale 1-1, et promet une bataille serrée.