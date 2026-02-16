Circuit sénior KRTB : Témiscouata et La Pocatière donnent le ton dès le départ

Les 13, 14 et 15 février derniers marquaient le début officiel des séries éliminatoires dans le Circuit sénior KRTB. Et dès cette première fin de semaine d’activités, le message a été clair : certaines formations sont déjà en mode conquête.

Le Témiscouata a frappé avec autorité dans la série A, La Pocatière a d’abord protégé sa glace avant de voir son adversaire répliquer, tandis que le Frontalier s’est placé en position enviable dans la série B.

Le Témiscouata sans compromis

Dans la série A, les Prédateurs/Carquest du Témiscouata n’ont laissé planer aucun doute sur leurs intentions. Vendredi soir, devant 404 spectateurs, ils ont infligé une correction de 10 à 2 aux Forestiers de Saint-Pamphile. Le capitaine Phélix Bossé a livré une performance digne d’un meneur avec trois buts et une passe. L’attaque du Témiscouata a bombardé le filet adverse de 70 tirs, forçant le gardien Pierre-François Grant à multiplier les arrêts malgré l’ampleur du pointage. Devant leur filet, Marc-Olivier Roy a été peu sollicité, avec seulement 12 lancers reçus.

Le samedi, les Prédateurs ont poursuivi sur la même lancée. Victoire convaincante de 9 à 1 pour porter la série à 2-0. Charles Deschênes s’est illustré avec un but et trois passes, alors que le capitaine Bossé a ajouté un autre filet à sa fiche déjà bien garnie. Devant le filet, Patrick Lepage a repoussé 26 des 27 tirs dirigés vers lui.

Après deux rencontres, le Témiscouata affiche une domination complète, tant offensivement que défensivement, et tentera de conclure la série vendredi prochain.

La Pocatière frappe d’abord… puis se fait rejoindre

Dans la série C, les Seigneurs de La Pocatière ont amorcé leur parcours avec une victoire serrée de 3 à 2 vendredi au Centre Bombardier face aux Panthères du Haut-Madawaska.

Le gardien Samuel Sirois a été la pierre angulaire de ce premier gain, réalisant 36 arrêts et conservant son équipe dans le match à des moments cruciaux. Offensivement, Pierre Lambert, Gabriel Lizotte et Pierre-Alexis Beaulieu ont trouvé le fond du filet pour permettre aux Seigneurs de prendre les devants 1-0 dans la série.

Samedi, toutefois, les Panthères ont répliqué avec caractère. À domicile, elles ont nivelé la série grâce à une victoire de 3 à 2 en prolongation. Alex Dubé a tranché le débat en surtemps, tandis que Nathan Voisine a été solide avec 32 arrêts. La série est maintenant égale 1-1, et promet un affrontement serré jusqu’au bout.

Le Frontalier en pleine confiance

Dans la série B, le Frontalier/Construction Unic du Trans a également pris le contrôle avec deux victoires consécutives face au Transport Denis Gosselin. Vendredi, un gain de 5 à 2 a lancé les hostilités. Dimanche, les amateurs ont eu droit à un festival offensif remporté 9 à 6. Émile St-Pierre a brillé avec un tour du chapeau et deux passes, menant l’attaque avec aplomb. Le gardien Billy Asselin a signé ses deux premières victoires en séries, démontrant sang-froid et constance malgré un match ouvert.