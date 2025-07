Services ambulanciers à Saint-Jean-Port-Joli : Le comité d’action citoyenne salue une avancée majeure

Le Comité d’action citoyenne de L’Islet Nord accueille avec satisfaction l’annonce du gouvernement de la Coalition avenir Québec, transmise par le député Mathieu Rivest le 5 juin dernier, de la conversion complète de l’horaire de faction à Saint-Jean-Port-Joli, tout en maintenant la deuxième ambulance à l’heure sur le territoire.

Pour le comité, cette décision constitue une réponse favorable aux nombreux efforts déployés ces dernières années, puisqu’elle vient reconnaître les besoins urgents d’une couverture ambulancière bonifiée dans la MRC de L’Islet et les régions voisines. Elle permettra du même souffle des interventions plus rapides grâce à un déploiement dynamique, en plus de renforcer l’attractivité et la rétention des paramédics dans la région.

« Contrairement à ce qui était proposé l’année dernière, il aurait été à notre avis contre-productif de retirer la deuxième ambulance à l’heure afin de bénéficier de la conversion complète de l’ambulance en horaire de faction », explique Stéphane Lévesque, paramédic et vice-président provincial du syndicat FTPQ SCFP 7300.

Un combat collectif et soutenu

Stéphane Lévesque rappelle également que ce dénouement est le fruit d’un long processus. Il tient donc à remercier les appuis clés obtenus depuis le départ, notamment ceux de Normand Caron, maire et préfet de la MRC de L’Islet, et de Stephen Lord, directeur général de Saint-Jean-Port-Joli. Ces derniers ont joué un rôle central dans l’élaboration et l’adoption, dès 2019, d’une résolution municipale réclamant cette transformation du service. Cette résolution, soulignons-le, a ensuite été entérinée à l’unanimité par toutes les municipalités de L’Islet Nord, signe d’un appui politique fort en faveur de la population.

« La formation du comité d’action citoyenne fut l’ultime démarche pour faire avancer le dossier », ajoute M. Lévesque, en rendant hommage à des citoyens engagés tels que Gilles Labrecque et Jean-Pierre Lebel, qui ont porté cette cause avec ténacité.

Huit années de mobilisation

Par ailleurs, le comité a tenu à souligner que ce dossier est demeuré actif depuis huit ans grâce à l’implication de multiples partenaires, dont les paramédics, les syndicats, la Chambre de commerce Kamouraska–L’Islet, les municipalités de la MRC, Paraxion, et même la Ville de Montmagny. Une mention spéciale a également été faite aux médias locaux, dont le rôle de relais d’information et de pression sur les décideurs a été jugé essentiel.

Le comité conclut en remerciant le député Mathieu Rivest pour son rôle déterminant dans ce déblocage. « La dernière étape qui manquait à l’aboutissement du résultat annoncé était une décision politique au niveau provincial. Nous remercions le député pour son travail de représentativité au sein de son gouvernement. Nous attendons maintenant la date de mise en œuvre de ce projet », conclut M. Lévesque.

Rappelons que ce gain majeur survient après plusieurs années de revendications constantes. La MRC de L’Islet a enfin vu aboutir l’une de ses principales demandes en matière de services d’urgence, avec l’annonce d’un investissement de 935 568 $.

Cette enveloppe permettra de transformer 8760 heures de service en horaire à l’heure, assurant ainsi une couverture ambulancière en continu, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli. Il s’agit d’un changement significatif qui mettra un terme aux horaires de faction, longtemps dénoncés pour leurs effets néfastes sur les délais d’intervention et les conditions de travail des paramédics.