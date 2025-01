Services Kam-Aide a besoin de vous

Depuis décembre, Kam-Aide mène une campagne de sociofinancement pour absorber les coûts liés aux travaux de stabilisation effectués sur le mur de soutènement en bordure de la rivière Saint-Jean. Même si la facture a baissé, et que la participation financière est extraordinaire, il reste encore une dernière ligne droite à parcourir pour atteindre l’objectif.

Initialement, les coûts étaient estimés à 220 000 $. Cependant, grâce à la collaboration et à la générosité de plusieurs partenaires, la facture a été réduite à 155 000 $. « L’entrepreneur a joué un rôle clé en réduisant sa facture et en offrant une partie du matériel, comme des roches et du géotextile, ce qui a permis de réaliser d’importantes économies », explique Louise Fortin, directrice générale de Kam-Aide. La firme d’ingénierie, quant à elle, a également ajusté ses tarifs grâce à la rapidité d’exécution des travaux, réalisés en seulement trois jours au lieu des dix initialement prévus.

Malgré cette réduction, une somme de 67 000 $ reste à collecter pour couvrir l’ensemble des coûts. « Nous avons déjà amassé 90 713 $ grâce à des dons locaux et externes, mais il reste un dernier effort à faire. Nous comptons sur la générosité de la communauté et des entreprises pour combler ce manque », ajoute Mme Fortin.

L’objectif financier de cette campagne est essentiel pour la survie de l’organisme. Si ce montant n’est pas atteint, les conséquences pourraient être dramatiques. « Sans ces fonds, nous risquons une instabilité financière qui pourrait hypothéquer l’avenir de Kam-Aide, et par extension, celui des 636 usagers qui dépendent de nos services », précise la directrice.

Travaux indispensables

Ces travaux, bien que coûteux, étaient indispensables pour préserver le terrain de l’organisme. Situé en bordure de la rivière Saint-Jean, Kam-Aide fait face à des risques d’érosion et de glissement de terrain. Les réparations effectuées permettent de sécuriser les lieux pour les années à venir.

L’initiative de sociofinancement repose principalement sur la plateforme Zeffy, où les citoyens, les entreprises et les associations peuvent effectuer un don. En parallèle, l’organisme a sollicité des appuis importants auprès de partenaires locaux comme la Caisse Desjardins et le Club Lions, dont les réponses définitives sont attendues dans les prochaines semaines.

Créé en 1993, Kam-Aide est un acteur clé de l’économie sociale dans la MRC de Kamouraska. L’organisme offre une gamme variée de services : entretien ménager, répit à domicile, soutien psychosocial pour les proches aidants, et accompagnement des aînés isolés. Pour ces derniers, perdre un tel soutien constituerait un choc.

Alors que la campagne se termine le 2 février 2025, Mme Fortin garde espoir. « Nous savons que la communauté se mobilise toujours pour les causes importantes. Chaque don fait une différence. »

Quand la reconnaissance devient un moteur de solidarité

Les témoignages humains derrière les dons à Services Kam-Aide illustrent l’impact profond de cet organisme dans la communauté.

Au-delà de la collecte de fonds, la campagne de sociofinancement met en lumière une facette inattendue de la solidarité communautaire : la reconnaissance des familles ayant bénéficié des services de l’organisme.

« Nous recevons des dons d’un peu partout, parfois de Montréal ou de Québec. Ce sont souvent des enfants dont les parents ont été aidés par Kam-Aide. Ils veulent à leur tour nous soutenir. Cette reconnaissance nous touche profondément », confie Louise Fortin.

Ces témoignages de gratitude prennent parfois des formes poignantes. « Nous voyons maintenant des familles inclure Kam-Aide dans leurs avis de décès, un geste qui était autrefois rare. Cela reflète l’importance de notre rôle dans leur quotidien. »

Les aides à domicile, qui forment le cœur des activités de Kam-Aide, créent des liens profonds avec les usagers. En veillant à ce que les mêmes intervenants visitent régulièrement les clients, l’organisme favorise une relation de confiance. « Nos équipes accompagnent souvent les personnes jusqu’à la fin de leur vie. Cela crée des connexions uniques, et les familles le reconnaissent », souligne Mme Fortin.

Soutien moral

Ces relations vont au-delà des services. Elles apportent un soutien moral et logistique à des familles souvent éloignées géographiquement. « Les enfants nous disent que savoir leurs parents bien entourés et aidés était un énorme soulagement pour eux », raconte Mme Fortin.

Les remerciements prennent parfois une dimension publique. À travers des dons ou des témoignages, ces familles expriment leur gratitude envers l’organisme. Cette reconnaissance motive l’équipe de Kam-Aide à poursuivre sa mission avec passion, malgré les défis financiers.

« Les dons que nous recevons ne sont pas uniquement financiers. Ils représentent une validation de notre travail et de son importance pour la communauté », conclut la directrice.

L’organisme joue un rôle crucial pour les aînés, les personnes handicapées et leurs proches aidants. Perdre Kam-Aide signifierait non seulement une perte de services essentiels, mais aussi un vide dans le tissu social de la région.

Pour contribuer à la campagne et aider Kam-Aide à poursuivre sa mission, tapez Zeffy Kam-Aide dans un moteur de recherche pour accéder à la plateforme.