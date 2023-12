Services Kam-Aide s’offre un nouveau logo pour ses 30 ans

Axé sur le soutien, la bienveillance, l’humanisme et la quiétude, la nouvelle image de marque de Services Kam-Aide reflète désormais davantage la mission de l’organisme. En effet, Services Kam-Aide vise à soutenir les personnes vulnérables de la communauté dans leur désir de demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible, et ce, en toute sécurité.

S’étant encré dans la communauté depuis plusieurs décennies, le temps est venu de traduire l’évolution de l’identité à travers une nouvelle image de marque. Après 30 ans d’existence, Services Kam-Aide a su adapter et développer de nouveaux services afin de répondre plus adéquatement aux besoins de la population vieillissante de la MRC du Kamouraska.

Outre les services d’aide à la vie domestique, les services d’assistance aux soins personnels ainsi que le répit à domicile pour les proches aidants font dorénavant partie de l’offre de services. Services Kam-Aide est un acteur incontournable dans son domaine d’expertise. Pour en connaître davantage sur l’organisme, consultez le site internet www.kamaide.com et la page Facebook Kam-Aide.

Source : Services Kam-Aide