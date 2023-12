L’Everest retrouve le chemin de la victoire

L’Everest de la Côte-du-Sud a terminé sa fin de semaine avec une victoire de 6-4 aux dépens des Rangers de Montréal. Cette victoire a été signée en partie avec l’aide d’Alexis Côté.

L’attaquant de 20 ans a connu toute une performance offensive pour ajouter deux buts et trois passes à sa fiche. L’Everest a obtenu plusieurs avances de deux buts avant de voir les Rangers réduire l’écart à quatre reprises.

En plus d’Alexis Côté, son homonyme, Émile, a touché la cible. Le défenseur Timothé Saint-Pierre a également concrétisé un doublé. Serein Ntibashoboye a rajouté une réussite à son dossier. De son côté, Alexandre Lauzier a bloqué 32 lancers au cours de la rencontre.

Pour Simon Labrecque, ses joueurs ont un peu mieux joué défensivement que la veille, même si c’est loin d’être parfait. « Ils n’ont pas perdu beaucoup de matchs à domicile et ils ont perdu vendredi. On a connu une excellente première période et, par la suite, on s’est échangé des buts. Comparativement aux autres matchs, on n’a pas perdu l’avance et j’ai aimé l’ambiance sur le banc. Le message aux joueurs était que peu importe ce qui arriverait, il faut garder la tête froide », raconte l’entraîneur.

Début ardu

La fin de semaine n’a pas débuté du bon pied pour l’Everest à domicile. La troupe de Simon Labrecque n’a pu contenir les Inouks de Granby après avoir pris les devants à deux reprises, s’inclinant par la marque de 5-3.

Félix Riverin a touché la cible à deux reprises dans la rencontre. Il a d’ailleurs fait pleuvoir une averse de peluches à l’aréna de Montmagny.

Dan Chrétien a également une réussite lors de la rencontre. La formation sudcôtoise a réussi à écouler un trois contre cinq pendant deux minutes consécutives. Néanmoins, la formation des Cantons-de-l’Est a touché la cible après cette séquence sur les unités spéciales.

L’Everest a conclu la semaine toujours au premier rang de la LHJAAAQ et disputera un premier match à domicile à l’extérieur de Montmagny, le 8 décembre prochain. Pour l’occasion, les ouailles de Simon Labrecque seront à Saint-Jean-Port-Joli au Centre Rousseau pour y affronter les Prédateurs de Joliette dès 20 h.

Source : Everest de la Côte-du-Sud