Siège numéro 3 à La Pocatière : Maryse Pelletier confirme sa candidature

Le 3 octobre dernier, Maryse Pelletier a confirmé sa candidature aux élections municipales à titre de conseillère pour la nouvelle Ville de La Pocatière, secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au siège 3.

Impliquée depuis plus de 25 ans dans le milieu communautaire du Kamouraska, elle est aussi reconnue pour son engagement et sa capacité à mobiliser les gens autour de projets rassembleurs. Elle désire contribuer activement à la vitalité et au développement de la nouvelle ville.

« Je me présente comme candidate indépendante, parce que je crois que les meilleures idées viennent de la collaboration, peu importe l’équipe à laquelle on appartient. Mon objectif est de travailler avec tout le monde, pour le bien de tous. J’ai la certitude que l’avenir de notre communauté se bâtit sur la collaboration, la transparence et la proximité avec les citoyennes et citoyens », dit-elle.

« Mon objectif est de représenter avec rigueur et cœur les intérêts des gens du secteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, tout en travaillant à renforcer notre sentiment d’appartenance à cette grande ville qui maintenant nous unit. Mon emploi actuel me permet de voir chaque jour la force et la solidarité de notre communauté. Ma candidature au poste de conseillère municipale, c’est une façon différente, mais tout aussi sincère de continuer à m’impliquer pour le bien collectif. C’est une démarche personnelle, portée par mon amour pour notre monde et mon désir de le voir grandir. »

Ses priorités incluent l’amélioration de la qualité de vie des gens de la région, la participation citoyenne, le développement des services de proximité, ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance à la nouvelle ville suite à la fusion des municipalités de Saint-Onésime, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de La Pocatière.

Maryse Pelletier souhaite mettre son énergie, son écoute et son expertise au service de la population, et invite citoyens à partager leurs idées afin de bâtir ensemble un avenir solide et inspirant pour la nouvelle Ville de La Pocatière.