Grève à Postes Canada : Élections Québec rassure les électeurs

Une grève à Postes Canada vient perturber la distribution des documents électoraux en prévision des élections municipales du 2 novembre, prévient Élections Québec. Les électeurs pourraient donc ne pas recevoir à temps les avis transmis par la poste concernant leur lieu de vote ou leur inscription sur la liste électorale.

Élections Québec tient toutefois à rassurer la population puisque ces documents ne sont pas considérés comme étant essentiels pour exercer son droit de vote. Les citoyens pourront ainsi se présenter aux urnes le dimanche 2 novembre, de 10 h à 20 h, ou lors du vote par anticipation le dimanche 26 octobre, de 12 h à 20 h, selon les dispositions de leur municipalité. Certaines d’entre elles offrent également des jours de scrutin supplémentaires ou des modalités particulières.

Pour connaître l’adresse exacte de leur lieu de vote, les électeurs sont invités à consulter le site web de leur municipalité, ou à communiquer directement avec leur bureau municipal.

Vérifier son inscription

Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale municipale. Les personnes déjà inscrites sur la liste électorale provinciale le sont généralement aussi sur celle de leur municipalité. Il est possible de vérifier son inscription sur le site d’Élections Québec ou auprès de sa municipalité, certaines diffusant même cette information en ligne.

En cas d’erreur ou d’omission, les électeurs doivent se rendre à la commission de révision de leur municipalité afin d’effectuer une inscription ou une correction.

Où trouver l’information

Toutes les coordonnées et les renseignements nécessaires — lieux et horaires de vote, inscription, révision des listes — sont accessibles sur les sites web municipaux, et sur le portail officiel d’Élections Québec, dans la section Information pour voter et coordonnées des municipalités.

En résumé, même si la grève de Postes Canada retarde la réception des documents électoraux, aucun électeur ne sera empêché de voter. Le mot d’ordre d’Élections Québec est simple : « Vérifiez en ligne et allez voter le 2 novembre. »