SignCase, un nouvel outil pour faciliter les services professionnels à distance

Parmi ceux-ci, l’obtention d’une signature pour l’attestation d’un document s’avère une entrave majeure lorsque le client ne dispose pas des outils nécessaires pour procéder de façon virtuelle. SignCase est un dispositif « prêt à voyager », composé d’un ordinateur portable muni d’une caméra. Il est destiné à toute personne qui doit fournir une signature sécurisée, mais qui n’est pas en mesure de le faire.

Le service consiste à outiller le client de la valise SignCase afin que le professionnel puisse par la suite l’accompagner en pilotant l’ordinateur à distance. Le dispositif SignCase permettra aux deux parties de témoigner de l’authenticité de la signature des documents tout en facilitant la communication.

SignCase est destiné à l’ensemble des professionnels du milieu juridique, de même qu’à tout professionnel qui doit être témoin de la signature de son client. Le service est rapide, confidentiel et hautement sécuritaire.

Dany St-Pierre, maître électricien depuis 25 ans, fondateur d’entreprise dont notamment Votre Docteur Électrique et Doc Borné, s’est spécialisé dans la conception, la vente et l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce sont d’ailleurs ses aptitudes et ses connaissances à titre de concepteur qui lui ont permis la concrétisation et la réalisation de SignCase.

Maître Nathalie Adams, notaire depuis 23 ans, originaire de la Gaspésie et ayant sa principale place d’affaires à La Pocatière, a parcouru pendant des années le territoire gaspésien afin de répondre au besoin de sa clientèle. Le contexte pandémique a forcé la diminution des déplacements. SignCase devenait la solution.

Pour plus d’information, contactez Dany St-Pierre au 438 345-3138 ou Nathalie Adams au 418 894-1800.