Côte-du-Sud : Les finissants pourront souligner la fin de leur parcours de façon mémorable

Les finissants des huit écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud pourront souligner de façon mémorable la fin de leur secondaire grâce à une offre d’activités spéciales variées.

À l’aide du personnel, les élèves ont pu prendre part à tout le processus d’organisation de ces festivités, afin qu’elles soient à la hauteur de leurs attentes, malgré la situation exceptionnelle. Les élèves auront donc l’occasion de se parer de leurs plus beaux habits, notamment pour la prise de photos en bulle familiale et en bulle-classe ainsi que pour leur collation des grades. La majorité des finissants pourront également souligner l’événement autour d’un bon repas en bulle-classe et dans le respect des mesures sanitaires.

Présentation et signature de l’album, animation et remises de prix sont également parmi les activités prévues dans nos écoles pour souligner cette étape importante. Les parents des élèves pourront se joindre aux célébrations au moment déterminé par chacune des écoles. Puisqu’elles étaient déjà prévues avant les récents allègements, l’ensemble des activités se tiendra à l’intérieur du calendrier scolaire afin de faciliter la participation de tous les élèves et des membres du personnel, permettant aussi de garder la frénésie du moment de la graduation.

« Malgré les délais serrés, les mesures sanitaires, les directives changeantes et l’absence du traditionnel bal, nous sommes convaincus que ces festivités viendront clore d’une belle façon le parcours de nos élèves au sein de leur école secondaire et répondre au besoin de célébrer cette étape importante. Nous tenons à féliciter nos élèves pour la résilience et la grande capacité d’adaptation dont ils ont fait preuve dans les deux dernières années. Un grand merci aux membres du personnel qui ont dû orchestrer le tout en considérant les attentes des élèves et les consignes du gouvernement », souligne M. Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.