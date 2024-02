Simon Bérubé dépose sa candidature à l’investiture bloquiste de la circonscription de Québec

L’ex-candidat du Bloc québécois à la dernière élection fédérale dans la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup et natif de Saint-Pacôme Simon Bérubé ne se représentera finalement pas localement, mais tentera toutefois sa chance du côté de la région de la Capitale-Nationale pour les prochaines élections fédérales.

En effet, il a récemment déposé son bulletin de candidature à l’investiture du Bloc québécois pour la circonscription de Québec, comté détenu actuellement par le libéral Jean-Yves Duclos.

À l’élection fédérale de 2021, M. Duclos avait remporté l’élection avec 35,4 % du suffrage exprimé, soit 3267 voix de plus que le bloquiste Louis Sansfaçon, alors qu’en 2019, il avait gagné contre le Bloc québécois avec seulement 215 voix d’avance, de sorte que le comté en question est techniquement prenable pour la formation d’Yves-François Blanchet.

« C’est là le fruit d’une longue réflexion. Après plusieurs années d’implication à titre de président de la circonscription de Québec, de président régional pour la Capitale-Nationale, et de membre du Bureau national, j’ai le goût de pousser encore plus loin cet engagement pour notre ville, pour notre région, et surtout, pour contribuer à faire du Québec un pays! », a-t-il expliqué sur sa page Facebook.