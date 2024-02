Caro Perreault expose à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière est heureux d’inviter au vernissage de l’exposition Histoires d’eau par Caro Perreault. Il est prévu pour le mercredi 13 mars de 17 h à 19 h à La Mosaïque — Bibliothèque de La Pocatière.

Dans un air de printemps hâtif, les œuvres de cette artiste de Sainte-Louise seront dévoilées. Au sein de forêts denses, ses rivières semblent vivantes. Le cœur battant, il sera possible d’explorer ses paysages animés et lumineux. Caro a le geste sûr et adroit, résultat de nombreuses heures à perfectionner ses techniques auprès de mentors ou in situ, directement dans la nature. Ses coups de pinceaux et de pastel vous plongeront en plein cœur des bois, parmi le tumulte des eaux et le chant fluté des grives.

Prenez note que l’exposition se terminera le 8 mai 2024. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les mardis et mercredis de 13 h à 18 h, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi. Pour ne rien manquer des activités, aimez la page Facebook de la Salle d’exposition de La Pocatière ou visitez le site internet de la Ville de La Pocatière.

Source : Comité d’exposition de La Pocatière