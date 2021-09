Simon Bérubé préoccupé par l’érosion des berges

Le candidat bloquiste dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Simon Bérubé, s’est dit particulièrement préoccupé par l’érosion des berges qui se vit en bordure du Saint-Laurent. Il ne comprend pas pourquoi ce champ de compétences fédéral passe actuellement sous le radar des principaux partis politiques, alors qu’il estime la situation critique.

L’érosion des berges est une conséquence directe des effets des changements climatiques dans notre région, affirme Simon Bérubé. Il cite en exemple le cas de la Pointe-aux-Oies à Montmagny qui s’éroderait d’environ quatre pieds par année. Le couvert de glace étant de plus en rare en saison hivernale en raison de températures de plus en plus douces expliquerait la vulnérabilité des berges du Saint-Laurent dans l’Est-du-Québec, lors des phénomènes de grandes marées.

« La protection des berges est de compétence fédérale, mais actuellement, Ottawa est assis sur ses mains par rapport à ça et ça se vit pourtant concrètement dans la circonscription. Ça va prendre un député qui lève le drapeau et qui réclame le financement nécessaire au fédéral pour leur protection », a-t-il déclaré.

Simon Bérubé est d’avis que le député conservateur sortant Bernard Généreux ne s’en préoccupe pas et que son parti et lui ne reconnaissent pas la crise climatique qui touche actuellement tout le pays. (NDLR : Précisons que Bernard Généreux est pourtant du nombre des députés conservateurs qui ont voté en faveur d’une motion reconnaissant les changements climatiques.) Il estime également être le seul candidat à avoir réfléchi à la situation de la circonscription et à émettre des propositions en ce sens, considérant M. Généreux « déconnecté » pour avoir évoqué dans un communiqué de presse récent vouloir lutter contre la violence liée aux gangs de rue.

« On s’entend que oui, on peut avoir un certain taux de criminalité dans la région, mais qui n’est pas si élevé que ça, quand même. Je ne pense pas que les maires, lorsqu’ils se rencontrent au conseil de la MRC, parlent du problème des gangs de rue. Ça démontre une déconnexion totale du Parti conservateur par rapport aux réalités de la circonscription », ajoute Simon Bérubé.

Course à deux

Dans son point de presse, le candidat bloquiste n’a pas hésité à définir le député sortant comme étant son seul et unique adversaire. Selon ce qu’il entend actuellement sur le terrain, il a la certitude que la course se jouerait strictement entre le Bloc québécois et le Parti conservateur dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, écartant ainsi d’office le candidat libéral actuel et ancien député néo-démocrate François Lapointe.

Simon Bérubé n’a pas non plus semblé offusqué d’entendre le premier ministre du Québec souhaiter un gouvernement minoritaire conservateur à Ottawa. Ce qu’il retient du message, dit-il, c’est l’aspect minoritaire que doit prendre le prochain gouvernement à Ottawa.