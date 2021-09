La part invisible du cycle de l’eau désormais à jour

L’OBV de la Côte-du-Sud a pour mission l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des lacs, ainsi que la protection, la mise en valeur et la restauration des écosystèmes aquatiques et riverains de son territoire, composé de nombreux bassins versants. La concertation et l’implication des acteurs du milieu forment le cœur de la mission.

Ce projet d’étude a permis de compléter le cycle de l’eau en intégrant les connaissances sur les eaux souterraines à celles des eaux de surface de la région. En bref, les eaux souterraines se définissent par l’ensemble des réserves d’eau qui se trouvent dans le sous-sol. Stockée dans le sous-sol appelé aquifère, l’eau s’accumule et éventuellement s’écoule latéralement suivant la topographie du bassin versant. Toutefois, loin d’être isolée du reste du cycle de l’eau, la ressource souterraine communique avec les milieux aquatiques de surface que sont les lacs, les rivières et les milieux humides comme les tourbières, marais, marécages et étangs. Ici, dans la MRC de L’Islet, les études produites par l’INRS ont démontré que les eaux souterraines alimentent en débit de base la rivière Trois-Saumons. Alors, en période d’étiage, où le niveau de l’eau est le plus bas, l’eau souterraine assure la pérennité de la vie aquatique de ce cours d’eau. Ce constat nous rappelle l’importance de préserver et de protéger la qualité et la quantité de cette ressource pour conserver la biodiversité et assurer l’approvisionnement en eau.