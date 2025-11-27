Simple Plan débarque au Musique Fest Premier Tech

Le Musique Fest Premier Tech, présenté au centre-ville de Rivière-du-Loup, frappe fort. La quatrième édition, présentée du 11 au 13 juin 2026 et qui dispose d’un budget de près de 1 million $, a réussi à attirer entre autres le groupe de réputation internationale Simple Plan.

L’annonce a été faite la semaine dernière. En fait, le comité organisateur a dévoilé toute la programmation d’un seul coup. Outre Simple Plan, Roxane Bruneau, Matt Lang, Kaïn, Jay Scott, Kevin Parent, Classe moyenne, Savannah Jade et Zagata seront tous de l’événement.

« La programmation est riche, diversifiée et rassembleuse. L’engouement pour le Musique Fest Premier Tech ne cesse de croître. En 2025, nous avons enregistré une croissance des ventes par rapport à 2024. C’est une preuve tangible que notre communauté s’approprie le festival et en redemande », souligne Steeve Drapeau, président des Shows festifs, l’organisme derrière le Musique Fest Premier Tech. Tous les accès, tant les bracelets trois jours que les bracelets journaliers sont déjà en vente au www.musiquefest.com.

Une rue vibrante

Selon les organisateurs, le Musique Fest Premier Tech se démarque nettement des autres événements, notamment grâce à la rue Frontenac qui fait vibrer les festivaliers. « Encore cette année, la zone d’activation Morneau proposera aux visiteurs des spectacles dès 17h au lounge Desjardins, en plus d’une foule de foodtrucks et de kiosques de rafraîchissements. Ces spectacles sont une fière présentation du Parc éolien Viger-Denonville qui appuie le festival depuis le début de l’aventure », note l’organisation.

L’Hôtel Levesque, hébergeur officiel des artistes, offre au grand public un tarif spécial, accessible grâce au code promotionnel MFESTPT pour les réservations pour les 11, 12 et 13 juin prises par téléphone. L’établissement donne aussi son nom à la loge VIP pour les trois prochaines années.

Un engagement concret pour la santé mentale

Pour une quatrième année consécutive, le Musique Fest Premier Tech remettra 1 $ par bracelet trois jours vendu au Centre prévention suicide du KRTB, un acteur incontournable en santé mentale dans la grande région de Rivière-du-Loup. À cela s’ajoute la remise de la valeur totale des contenants consignés récoltés durant l’événement. Depuis la création du festival, 6385 $ ont déjà été versés.