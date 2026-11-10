Sixième Radiothon de Noël de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

La Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima a officiellement lancé le 4 novembre la sixième édition de son Radiothon de Noël, présenté par les Caisses Desjardins du Kamouraska et diffusé sur les ondes de CHOX-FM. Le cocktail de lancement a réuni près d’une centaine de personnes venues découvrir les activités de cette grande campagne de solidarité.

Les cinq premières éditions de l’événement ont permis d’amasser un montant net total de 259 686 $. Toujours animé par Richard Bossinotte cette année, le Radiothon se tiendra le dimanche 6 décembre, avec l’objectif de recueillir 75 000 $.

La campagne est en marche

Plusieurs initiatives sont en cours pour encourager la participation du public et atteindre l’objectif financier. La vente de chansons de Noël à 100 $ est de retour, avec près de 50 chansons déjà en vente sur le site internet de la Fondation. Chaque acheteur verra sa chanson diffusée sur les ondes de CHOX-FM le 6 décembre, accompagnée d’un vœu personnalisé.

Plus de 4080 $ en prix sont offerts par des commerçants de la région dans le cadre de la mini-loterie. Les billets sont disponibles au coût de 5 $ chacun, et les bénévoles de la Fondation se déplaceront dans le Kamouraska pour vendre des billets.

Le 6 décembre, jour généreux

Les sommes recueillies lors du Radiothon de Noël permettront à la Fondation de financer l’achat d’équipements médicaux pour l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima.

« Derrière chaque don, il y a un geste qui contribue concrètement à améliorer les soins offerts à notre population. Le Radiothon est une occasion pour chacun de faire une différence, peu importe l’ampleur de sa contribution. C’est grâce à cette générosité collective que nous pouvons soutenir notre hôpital et répondre aux besoins grandissants des établissements de santé. », souligne Maryse Pelletier, la directrice générale de la Fondation.

Le 6 décembre prochain, la population sera invitée à faire un don par téléphone via le site web de la Fondation, ou encore en se rendant dans les kiosques de dons installés un peu partout sur le territoire, de Saint-Jean-Port-Joli jusqu’à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, où se tiendra un pont payant.

Six restaurants participeront à l’effort collectif en remettant 1 $ par déjeuner vendu au Radiothon de Noël. Il s’agit de la Boulangerie Sibuet et de La Coureuse des grèves de Saint-Jean-Port-Joli, de Mikes et du Restaurant Opéra de La Pocatière, ainsi que du Resto-Pub Le St-Pascal et du Restaurant de la Montagne 2.0 de Saint-Pascal.

Enfin, le traditionnel encan sera de retour le 6 décembre, sur les ondes de CHOX-FM. Deux lots seront mis aux enchères, et la mise de départ est de 150 $. Les lots comprendront les incontournables bûches de Noël à Marto, des billets pour la Salle André-Gagnon et les Arts de la Scène de Montmagny, et des bonbons du Bel Arôme.

Chaque heure de l’événement ainsi que les entrevues seront présentées par un partenaire de la Fondation : Résidence des bâtisseurs de La Pocatière, MRC de Kamouraska, Ébénisterie Lévesque, Ville de La Pocatière, Technologie Inovaweld, Soleno, Via Capitale Horizon. La liste complète des partenaires de l’événement se retrouve sur le site internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima