Solidarité rurale Kamouraska : Le concept d’autonomie alimentaire suscite beaucoup d’intérêt

La notion d’autonomie alimentaire a pris tout son sens au cours de la dernière année. En fait, la crise sanitaire a largement contribué à éveiller les consciences autour des enjeux reliés à l’alimentation de la population. La volonté d’accroitre la capacité à subvenir aux besoins alimentaires de tous et de rendre le système plus résilient et durable est maintenant devenue une priorité.

Quelques exemples d’actions menées par différents milieux, ainsi que des initiatives qui ont pris racine et porté fruit au Kamouraska ont également été présentées. De plus, les participants ont pu échanger sur quelques sujets, tels que l’origine du concept, les défis du système actuel, les opportunités à saisir, les impacts pour les producteurs, transformateurs et commerçants locaux, le rôle que peut jouer le citoyen, le consommateur ou une communauté et différentes stratégies à adopter collectivement pour tendre vers une plus grande autonomie alimentaire. Bref, la rencontre a été riche en informations et a permis de nourrir les réflexions et de renforcer la fierté envers le Kamouraska, un territoire fertile à plusieurs égards.