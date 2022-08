Sortie photographique à Saint-André-de-Kamouraska

Le Club photo Kamloup invite les photographes de tous les niveaux à vivre l’expérience d’une sortie photographique de groupe dans le décor enchanteur de la SEBKA de Saint-André-de-Kamouraska.

Cette activité est ouverte à tous. Des membres du club seront présents sur place pour vous accueillir et vous accompagner. Vous pourrez également en apprendre davantage sur le fonctionnement du club, sur les activités qui seront présentées en cours d’année et sur les modalités d’adhésion. Des sentiers variés offrant des points de vue spectaculaires alliant fleuve et montagnes vous permettront de capter des images typiques du Bas-Saint-Laurent que vous pourrez ensuite partager et commenter sur notre page Facebook (Facebook.com/kamloup). Trois parcours adaptés à vos intérêts en tant que photographe et à vos capacités de marcheur sont disponibles.

La sortie se tiendra le samedi 27 août à compter de 13h. Le point de départ sera le poste d’accueil de la SEBKA (273, Route 132 Ouest, St-André). Le tarif d’admission sur le site sera de 2$. Pour inscription et information, on communique à l’adresse suivante: kamloup@hotmail.com.

Source : Club photo Kamloup