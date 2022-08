La plage du Lac de l’Est achalandée cet été

Le conseil municipal de Mont-Carmel a offert l’accès à la plage du Lac de l’Est gratuit cet été, payant de sa poche le salaire de trois employés.

«On souhaitait montrer que nous avions une belle plage, une belle infrastructure», a dit le maire de Mont-Carmel Pierre Saillant.

Rappelons que le camping situé près de la plage a dû être fermé cet été en raison de travaux majeurs à réaliser. L’accès gratuit à la plage tombait donc à point.

Dès le premier week-end officiel, 500 personnes ont fréquenté la plage. Des activités ont été organisées tout au long de l’été. Un mariage s’y tiendra même le 13 août.

«Je pense que cette offre a été appréciée, on a reçu des félicitations. On est content de ce petit succès et c’est possiblement à répéter l’an prochain», de conclure le maire.