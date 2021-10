Souper-bénéfice de la Fondation

Le Club Lions de La Pocatière et la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima offriront à nouveau une formule à emporter pour le traditionnel souper-bénéfice au profit de leurs deux organisations. L’événement, organisé par les membres du Club Lions de La Pocatière, sera présenté par Construction Stéphane Charest, commanditaire officiel de l’événement.

La population est invitée à participer au souper-bénéfice « chic à emporter » qui se tiendra le samedi 13 novembre prochain. Le repas se déclinera en cinq services préparés par le Café Azimut de La Pocatière et mettra en vedette des produits locaux et pourra être consommé dans le confort du domicile. « Encore cette année, le Club Lions a pris la décision d’offrir ce souper en formule à emporter pour éviter de se retrouver avec de nouvelles contraintes si une éclosion devait avoir lieu de la région. Nous avons opté pour la prudence », mentionne M. Guy Hudon, président du Club Lions de La Pocatière.

Il y a deux possibilités de boîtes repas : la formule pour deux personnes qui comprend deux repas complets à déguster et deux bouteilles de vin. Le tout est vendu au prix de 225 $. La seconde formule pour une personne comprendra un repas complet et une bouteille de vin pour le prix de 130 $.

Les gens qui souhaitent réserver leur souper pourront le faire directement en ligne sur le site Internet de la Fondation à partir du 1er octobre, et ce, jusqu’au 31 octobre inclusivement. Seulement 200 soupers seront servis à cette occasion. Il est aussi possible d’appeler au bureau de la Fondation au 418 856-7000 poste 7395 et de payer par d’autres moyens tels que par crédit, par chèque ou en argent.