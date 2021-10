Face aux Dragons : 10 000 $ en bourses pour les jeunes de 5 à 35 ans

Le concours entrepreneurial Face aux Dragons Montmagny-L’Islet est relancé pour une 5e édition avec plus de 10 000 $ en bourses, des nouveautés et sept Dragons prêts à enflammer la relève entrepreneuriale.

Cette année, une des grandes nouveautés est de permettre à tous les jeunes de 5 à 35 ans d’avoir la chance de présenter un projet entrepreneurial devant le jury dans l’espoir d’obtenir une aide financière pour le réaliser.

Initié par les carrefours jeunesse-emploi de Montmagny et de L’Islet, le concours Face aux Dragons est un levier pour stimuler l’entrepreneuriat jeunesse. Lors de la dernière édition, 18 projets ont été présentés totalisant plus de 150 participants et tous en sont sortis gagnants. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 janvier 2022 pour nous faire parvenir leur projet.

Le moment fort du concours aura lieu en mars lors de la visite des Dragons pour rencontrer les jeunes entrepreneurs. En plus des bourses remises en mars, cinq flammes (coup de cœur des Dragons) de 1000 $ chacune seront attribuées.

Face aux Dragons peut se concrétiser grâce au précieux soutien de gens qui ont à cœur le

développement de la culture entrepreneuriale.