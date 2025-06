Sous le soleil de la contemplation

La galerie Champagne & Paradis de Kamouraska accueille cet été l’artiste multidisciplinaire Jason Cantoro pour une exposition en deux temps intitulée Les loisirs et leurs fréquences, une proposition sensible où matière, lumière et territoire se répondent dans une mise en scène évolutive. L’exposition se déploiera du 21 juin au 20 juillet, puis du 24 juillet au 17 août.

« C’est une invitation à respirer le monde autrement », confie-t-on à la galerie, alors que les œuvres sur papier ou sur bois de Jason Cantoro offrent des fenêtres ouvertes sur l’instant présent. Dans Les Loisirs, l’artiste s’abandonne à une approche intuitive, presque méditative, qui se nourrit de gestes spontanés. Les Dépendances évoque quant à elle une relation intime au territoire, à travers des horizons à la fois épurés et chargés de sens. Enfin, Les Fréquences explore des formes géométriques qui semblent vibrer doucement, comme des ondes visuelles modulant notre perception.

Cet ensemble forme un parcours riche et nuancé, où le spectateur est convié à un dialogue silencieux avec les œuvres, entre contemplation et projection.

L’exposition accueille également un invité : l’artiste bas-laurentien Pierre Durette, dont la série O.V.M. occupe un espace distinct, mais en résonance avec l’univers de Cantoro. Les fleurs qu’il dessine paraissent fondre, comme sous l’effet d’un poids invisible. Cette impression troublante donne lieu à une réflexion tout en douceur sur la fragilité du vivant dans un monde en perpétuelle tension.

Le vernissage aura lieu le samedi 21 juin dès 13 h en présence des deux artistes, dans une ambiance conviviale et ouverte, fidèle à l’esprit de Champagne & Paradis. Ce sera l’occasion de rencontrer les créateurs, de discuter, et de lever son verre à l’art en été.

L’entrée est libre, et tout le monde est le bienvenu. Pour prolonger la rencontre, on peut visiter la galerie située au 83, avenue Morel à Kamouraska, ou découvrir l’exposition en ligne au www.champagneparadis.com.